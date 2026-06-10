Bharat Bhagya Vidhata: कंगना रनौत कल आएंगी जोधपुर, ‘भारत भाग्य विधाता’ का होगा भव्य प्रीमियर

फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ एक ऐसे अध्याय को रुपहले पर्दे पर लेकर आई है, जिसे इतिहास और चर्चाओं में ज्यादा स्थान नहीं मिला। फिल्म उन नर्सों और वार्ड बॉयज की बहादुरी को केंद्र में रखकर बनाई गई है, जिन्होंने वर्ष 2008 में मुंबई पर हुए भीषण आतंकी हमले के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर 400 से अधिक लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म का फोकस उन सामान्य लोगों पर है, जिन्होंने असाधारण साहस का परिचय देते हुए संकट की घड़ी में मानवता का जीवंत उदाहरण पेश किया।