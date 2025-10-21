Jodhpur: फ्रूट मंडी में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप; 5 KM दूर तक नजर आया धुएं का गुबार

जानकारी के मुताबिक भदवासिया फ्रूट मंडी में स्थित फर्म विशनदास थावरदास की दुकान के सामने बरामदे में रखे फ्रूट कैरेट देर रात अचानक आग लग गई। माना जा रहा है कि पटाखे की चिंगारी के कारण आग लगी। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते आग की लपटें फ्रूट मंडी में चारों ओर फैल गई।