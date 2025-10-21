Jodhpur: फ्रूट मंडी में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप; 5 KM दूर तक नजर आया धुएं का गुबार

फ्रूट मंडी में लगी भीषण आग। फोटो: पत्रिका
जोधपुर। दिवाली की रात जोधपुर की भदवासिया फ्रूट मंडी में भीषण आग लग गई। जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आग इतनी भीषण थी कि करीब 5 किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार नजर आया।
जानकारी के मुताबिक भदवासिया फ्रूट मंडी में स्थित फर्म विशनदास थावरदास की दुकान के सामने बरामदे में रखे फ्रूट कैरेट देर रात अचानक आग लग गई। माना जा रहा है कि पटाखे की चिंगारी के कारण आग लगी। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते आग की लपटें फ्रूट मंडी में चारों ओर फैल गई।
सूचना मिलते ही आधा दर्जन दमकलें मौके पर पहुंची। आग इतनी भीषण थी कि दमकलकर्मियों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह आग पर काबू पा लिया गया। आग के चलते काफी नुकसान हुआ है। मंडी में आग की सूचना मिलते ही व्यापारियों में हड़कंप मच गया। व्यापारी अपनी दुकानें संभालने के लिए दौड़ पड़े।
जोधपुर में एयरफोर्स ऑफिसर्स मैस चौराहे पर महालक्ष्मी डेयरी, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 21 और चौहाबो थाने के बाहर भी दिवाली की रात आग लग गई। हालांकि, दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। आग के कारण कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया।
