Jodhpur Crime: जोधपुर में राजीनामा में तकरार, हमले के प्रयास में पेचकस पकड़ा तो फायरिंग की, इलाके में दहशत

राजस्थान के जोधपुर के उदयमंदिर थानान्तर्गत उम्मेद राजकीय स्टेडियम चौकी के ठीक पास समझौता वार्ता के दौरान उपजे विवाद के बाद एक पक्ष ने दो युवकों पर पहले पेचकस से हमले का प्रयास किया और फिर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि कोई चोटिल नहीं हुआ। तीनों हमलावर फरार हो गए। पीड़ित पक्ष ने तीन राउण्ड फायरिंग का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस को मौके से एक ही खोल मिला है।
पुलिस के अनुसार महामंदिर क्षेत्र निवासी मोहित उर्फ बाबू सांखला व उदयमंदिर आसन में गायों की फाटक के पास निवासी रियान, चांद खान व सकलेन अब्बासी के बीच विवाद है। पिछले साल महामंदिर क्षेत्र में मोहित की कार जला दी गई थी। फिर दोनों पक्षों में समझौता भी हो गया था। रुपए के लेन-देन को लेकर दोनों पक्ष दोपहर में पावटा के शिप हाउस के पास एकत्रित हुए, लेकिन फिर से विवाद हो गया।
इस पर सभी वहां से रवाना होकर उम्मेद राजकीय स्टेडियम के पीछे आ गए, जहां बातचीत के दौरान गर्मागर्मी हो गई। मोहित उर्फ बाबू ने पेचकस से हमले का प्रयास किया, लेकिन चांद मोहमद ने पेचकस छीन लिया। दोनों पक्ष सड़क पर ही एक-दूसरे से मारपीट पर उतारू हो गए। तब बाबू के साथी ने पिस्तौल निकाली और फायर कर दिए। हालांकि कोई चोटिल नहीं हुआ, लेकिन वहां दहशत फैल गई। इसका फायदा उठाकर तीनों हमलावर बाइक पर भाग गए।
थानाधिकारी सीताराम खोजा ने बताया कि चांद खान ने महामंदिर क्षेत्र निवासी आकाश उर्फ एनसीआर, दुष्यंत व बाबू उर्फ मोहित सांखला के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज कराया। अभी तक कोई भी हमलावर पकड़ा नहीं जा सका है। पुलिस व एफएसएल ने मौका मुआयना कर साक्ष्य जुटाए। मौके से एक खाली कारतूस मिला।
पुलिस का कहना है कि पिछले साल कलाम नामक युवक ने मोहित उर्फ बाबू को फाइनेंस पर मोबाइल दिया था, लेकिन किस्तें जमा नहीं करवाईं। इससे दोनों में विवाद हो गया था। तब रियान व अन्य ने बाबू की कार जला दी थी। इसमें राजीनाम हो गया था, लेकिन रुपए का लेन-देन नहीं हुआ था।
पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने फायरिंग करने को गंभीरता से लिया है। महामंदिर व उदयमंदिर थानाधिकारी को 17 सीसी नोटिस दिए गए हैं। उदयमंदिर थाने के कांस्टेबल नाथाराम व कांवरराम को लाइन हाजिर भी किए गए हैं।
गत 13 अगस्त की शाम महामंदिर थानान्तर्गत पावटा के मानजी का हत्था में दुकान के बाहर खड़ी रामड़ावास निवासी छात्रा रेणू पर फायर कर दिया गया था। गोली पहले पास खड़ी कार के बोनट पर लगी थी और फिर छात्रा की कोहनी में घुस गई थी। अब तक हमलावर का सुराग नहीं लग पाया है।
यह वीडियो भी देखें
जोधपुर शहर जिला कांग्रेस ने दिनदहाड़े उमेद स्टेडियम क्षेत्र में हुई गोलीबारी पर चिंता जताते हुए सवाल पूछा कि कब तक अपराधी ऐसे ही खुले आम वारदातों को अंजाम देते रहेंगे। दक्षिण अध्यक्ष नरेश जोशी ने रोष जताते हुए कहा कि लंबे समय से ऐसी वारदाते हो रही है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे तमाशा देख रही है। इससे आम जानता में पुलिस की भूमिका भी संदेहपूर्ण होती जा रही है।