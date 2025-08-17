Jodhpur Crime: जोधपुर में राजीनामा में तकरार, हमले के प्रयास में पेचकस पकड़ा तो फायरिंग की, इलाके में दहशत

इस पर सभी वहां से रवाना होकर उम्मेद राजकीय स्टेडियम के पीछे आ गए, जहां बातचीत के दौरान गर्मागर्मी हो गई। मोहित उर्फ बाबू ने पेचकस से हमले का प्रयास किया, लेकिन चांद मोहमद ने पेचकस छीन लिया। दोनों पक्ष सड़क पर ही एक-दूसरे से मारपीट पर उतारू हो गए। तब बाबू के साथी ने पिस्तौल निकाली और फायर कर दिए। हालांकि कोई चोटिल नहीं हुआ, लेकिन वहां दहशत फैल गई। इसका फायदा उठाकर तीनों हमलावर बाइक पर भाग गए।