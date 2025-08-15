जोधपुर में स्कूली छात्र की मौत: 6 घंटे बाद परिजनों का धरना समाप्त, प्रशासन के साथ इन मांगो पर बनी सहमति

Rajasthan News: स्वतंत्रता दिवस के दिन अलसुबह जोधपुर में एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। रातानाडा नेहरू कॉलोनी के पास एक डंपर की टक्कर से 12 वर्षीय स्कूली छात्र लोकेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए।
इस हादसे के बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने पांचबत्ती चौराहे पर विरोध प्रदर्शन और धरना शुरू कर दिया। कई घंटों तक चली वार्ता के बाद प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बनी, जिसके बाद परिजनों ने धरना समाप्त कर दिया।
हादसा गुरुवार अलसुबह उस समय हुआ, जब रातानाडा नेहरू कॉलोनी निवासी लोकेंद्र अपने तीन अन्य साथियों के साथ एक बाइक पर सवार होकर स्कूल के एक फंक्शन में जा रहा था। एयरपोर्ट थानाधिकारी रामकृष्ण ताडा के अनुसार, चारों बच्चे एक ही बाइक पर थे। होटल रेडिसन के सामने उनकी बाइक फिसल गई और पीछे से आ रहे पत्थरों से लदे एक डंपर ने लोकेंद्र को अपनी चपेट में ले लिया।
हादसा इतना भयावह था कि लोकेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। उसका सिर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। अन्य तीन बच्चों में से एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया।
हादसे की खबर मिलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने पांचबत्ती चौराहे पर धरना शुरू कर दिया और दोषी डंपर चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने मुआवजे, निष्पक्ष जांच और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग रखी।
प्रदर्शन की सूचना मिलते ही राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, शहर विधायक अतुल भंसाली और भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से बातचीत की और उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।
लंबी वार्ता के बाद प्रशासन ने परिजनों की अधिकांश मांगें मान लीं। अधिकारियों ने तत्काल 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। साथ ही, परिवार के एक आश्रित को संविदा पर नौकरी देने और मुख्यमंत्री सहायता कोष से अधिकतम सहायता राशि उपलब्ध कराने का वादा किया गया। इन आश्वासनों के बाद परिजनों ने धरना समाप्त कर दिया।
मृतक लोकेंद्र की बहन कोमल ने रोते हुए कहा कि मेरा इकलौता भाई था। ट्रक ने उसे कुचल दिया, उसका सिर फट गया था। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? कोमल ने बताया कि लोकेंद्र आठवीं कक्षा का छात्र था। तीन भाई-बहनों में वह इकलौता भाई था। वहीं, एयरपोर्ट थाने में डंपर चालक के खिलाफ परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि चालक को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।