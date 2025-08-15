जोधपुर में स्कूली छात्र की मौत: 6 घंटे बाद परिजनों का धरना समाप्त, प्रशासन के साथ इन मांगो पर बनी सहमति

मृतक लोकेंद्र की बहन कोमल ने रोते हुए कहा कि मेरा इकलौता भाई था। ट्रक ने उसे कुचल दिया, उसका सिर फट गया था। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? कोमल ने बताया कि लोकेंद्र आठवीं कक्षा का छात्र था। तीन भाई-बहनों में वह इकलौता भाई था। वहीं, एयरपोर्ट थाने में डंपर चालक के खिलाफ परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि चालक को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।