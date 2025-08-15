जोधपुर में हिट एंड रन मामला: बच्चे की मौत, गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा; CM से लगाई न्याय की गुहार

हादसे के बाद मृतक बच्चे के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उनका कहना था कि सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। परिजनों ने सवाल उठाया कि स्वतंत्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिन पर भी सड़क सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए। उन्होंने मांग की कि फरार चालक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।