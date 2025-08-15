Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

जोधपुर में हिट एंड रन मामला: बच्चे की मौत, गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा; CM से लगाई न्याय की गुहार

Hit and Run Case in Jodhpur: रेजिडेंसी रोड पर शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने स्कूल जा रहे बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई।

जोधपुर

Nirmal Pareek

Aug 15, 2025

Hit and run case in Jodhpur
Play video
फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Hit and Run Case in Jodhpur: राजस्थान के जोधपुर शहर में स्वतंत्रता दिवस के दिन एक दर्दनाक हिट एंड रन की घटना हुई। रेजिडेंसी रोड पर शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने स्कूल जा रहे बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब बच्चा स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए स्कूल जा रहा था।

मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार

घटना की सूचना मिलते ही 5 बत्ती चौराहे पर मृतक बच्चे के परिजन, स्थानीय लोग और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य एकत्रित हो गए। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया और आरोपी चालक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलकर न्याय की गुहार लगाने की मांग की, क्योंकि मुख्यमंत्री का उसी मार्ग से एयरपोर्ट जाने का कार्यक्रम था।

ये भी पढ़ें

Independence Day: सीएम भजनलाल ने जोधपुर में किया ध्वजारोहण, बोले- 5 साल में देंगे 10 लाख नौकरी
जोधपुर
Chief Minister Bhajanlal Sharma

मुख्यमंत्री के दौरे के बीच हादसा

बता दें, यह हादसा उस समय हुआ जब जोधपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का शहीद स्मारक पर स्वतंत्रता दिवस के एक कार्यक्रम में शामिल होने का शेड्यूल था। घटनास्थल शहीद स्मारक से कुछ ही दूरी पर स्थित है। हादसे की खबर फैलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया।

यहां देखें वीडियो-


मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए पुलिस का भारी जाप्ता तुरंत मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए परिजन और स्थानीय लोग आरोपी की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं।

सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं?

हादसे के बाद मृतक बच्चे के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उनका कहना था कि सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। परिजनों ने सवाल उठाया कि स्वतंत्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिन पर भी सड़क सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए। उन्होंने मांग की कि फरार चालक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और चालक की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं।

ये भी पढ़ें

Jodhpur: स्वतंत्रता दिवस समारोह में बड़ी लापरवाही, 20 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ी; MDM अस्पताल में भर्ती कराया
जोधपुर
Barkatullah-Khan-Stadium

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 01:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर में हिट एंड रन मामला: बच्चे की मौत, गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा; CM से लगाई न्याय की गुहार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.