जोधपुर में हिट एंड रन मामला: बच्चे की मौत, गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा; CM से लगाई न्याय की गुहार

Hit and Run Case in Jodhpur: राजस्थान के जोधपुर शहर में स्वतंत्रता दिवस के दिन एक दर्दनाक हिट एंड रन की घटना हुई। रेजिडेंसी रोड पर शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने स्कूल जा रहे बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब बच्चा स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए स्कूल जा रहा था।
घटना की सूचना मिलते ही 5 बत्ती चौराहे पर मृतक बच्चे के परिजन, स्थानीय लोग और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य एकत्रित हो गए। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया और आरोपी चालक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलकर न्याय की गुहार लगाने की मांग की, क्योंकि मुख्यमंत्री का उसी मार्ग से एयरपोर्ट जाने का कार्यक्रम था।
बता दें, यह हादसा उस समय हुआ जब जोधपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का शहीद स्मारक पर स्वतंत्रता दिवस के एक कार्यक्रम में शामिल होने का शेड्यूल था। घटनास्थल शहीद स्मारक से कुछ ही दूरी पर स्थित है। हादसे की खबर फैलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया।
मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए पुलिस का भारी जाप्ता तुरंत मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए परिजन और स्थानीय लोग आरोपी की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं।
हादसे के बाद मृतक बच्चे के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उनका कहना था कि सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। परिजनों ने सवाल उठाया कि स्वतंत्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिन पर भी सड़क सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए। उन्होंने मांग की कि फरार चालक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और चालक की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं।