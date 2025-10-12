जोधपुर: JNVU न्यू कैंपस में फर्स्ट ईयर छात्र से रैगिंग, एक नामजद सहित चार छात्रों पर FIR

आरोप है कि वे पहले तो वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर की तरफ दौड़े। फिर सीताराम के पास आए और उससे प्रोफेसर के बारे में पूछा। सीताराम ने प्रोफेसर होने की जानकारी दी। इस पर एक छात्र ने गाली-गलौज की। पीड़ित छात्र ने गाली गलौज का विरोध किया तो चारों छात्र उसके साथ मारपीट करने लग गए। उसका बैग भी छीन लिया। छात्र ने डीन को मैसेज कर जानकारी दी। फिर पुलिस को अवगत कराया। तब चारों छात्र भाग गए।