जोधपुर: JNVU न्यू कैंपस में फर्स्ट ईयर छात्र से रैगिंग, एक नामजद सहित चार छात्रों पर FIR

पुलिस के अनुसार सीताराम जेएनवीयू में बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र है। उसने यूनिवर्सिटी के छात्र गजेन्द्र जाजड़ा व तीन अन्य छात्रों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई है।

जोधपुर

Kamal Mishra

Oct 12, 2025

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय (फोटो-पत्रिका)

जोधपुर। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के नए परिसर में चार छात्रों ने गाली-गलौज करने के बाद एक छात्र को पीट दिया। पीड़ित छात्र ने रैगिंग करने का आरोप लगाकर एक नामजद व तीन अन्य छात्रों के खिलाफ भगत की कोठी थाने में मामला दर्ज कराया है।

पुलिस के अनुसार ओसियां तहसील के बैठवासिया गांव में भांभुओं की ढाणी निवासी सीताराम पुत्र पेमाराम भांभु जेएनवीयू में बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र है। उसने विवि के छात्र गजेन्द्र जाजड़ा व तीन अन्य छात्रों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई है। आरोप है कि वह शनिवार अपराह्न तीन बजे विवि में भू-विज्ञान कक्षा से रसायन विभाग की तरफ जा रहा था। तभी आरोपी छात्र वहां आए और उसे रोक लिया।

पीड़ित छात्र का आरोप

आरोप है कि वे पहले तो वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर की तरफ दौड़े। फिर सीताराम के पास आए और उससे प्रोफेसर के बारे में पूछा। सीताराम ने प्रोफेसर होने की जानकारी दी। इस पर एक छात्र ने गाली-गलौज की। पीड़ित छात्र ने गाली गलौज का विरोध किया तो चारों छात्र उसके साथ मारपीट करने लग गए। उसका बैग भी छीन लिया। छात्र ने डीन को मैसेज कर जानकारी दी। फिर पुलिस को अवगत कराया। तब चारों छात्र भाग गए।

बेटे के साथ माता-पिता कैंपस पहुंचे

न्यू कैंपस में शनिवार दोपहर को कुछ बाहर के लोग भी आए थे जो छात्र नहीं थे। वे पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष के जानकार बताए जा रहे हैं। मारपीट में उनके भी शामिल होने का अंदेशा है। उधर मारपीट के बाद सीताराम के माता-पिता भी गांव से न्यू कैंपस पहुंचे और विज्ञान संकाय की डीन प्रो. संगीता लुंकड़ से मुलाकात कर चिंता प्रकट की।

यह मारपीट का मामला था। विवि ने ही छात्र की शिकायत को पुलिस तक पहुंचाया। हमने पुलिस से निवेदन किया है कि वे आरोपी छात्रों का पता लगाएं। छात्र कैंपस के थे या नहीं, इसकी भी जानकारी होना जरूरी है। विवि स्तर पर आगे की कार्रवाई सोमवार को की जाएगी। - प्रो. संगीता लुंकड़, डीन, विज्ञान संकाय, जेएनवीयू जोधपुर

Published on:

12 Oct 2025 10:15 pm

जोधपुर: JNVU न्यू कैंपस में फर्स्ट ईयर छात्र से रैगिंग, एक नामजद सहित चार छात्रों पर FIR

बड़ी खबरें

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

