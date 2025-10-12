Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर : कुलगुरु के बयान पर राज्यपाल का पलटवार, औरंगजेब ने संभाजी के टुकड़े किए, मंदिर तोड़े, कुशल प्रशासक कैसे हो गया ?

राज्यपाल ने नसीहत दी कि किसी भी व्यक्ति को हमेशा सोच-समझकर बोलना चाहिए। खासतौर से जिम्मेदार पद पर आसीन व्यक्ति को ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए।

less than 1 minute read

उदयपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 12, 2025

Governor Haribhau Bagde

कार्यक्रम को संबो​धित करते राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। फोटो- पत्रिका 

उदयपुर। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रो. सुनीता मिश्रा का औरंगजेब को लेकर दिया गया बयान रविवार को फिर चर्चा में आ गया। राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि औरंगजेब कैसे कुशल प्रशासक हो सकता है। उसने तो छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी के टुकड़े किए, देशभर में मंदिरों को तोड़ा।

'हमेशा सोच-समझकर बोलना चाहिए'

राज्यपाल ने नसीहत दी कि किसी भी व्यक्ति को हमेशा सोच-समझकर बोलना चाहिए। खासतौर से जिम्मेदार पद पर आसीन व्यक्ति को ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। राज्यपाल बागड़े ने कहा कि राजस्थान में भी औरंगजेब ने मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, ऐसे व्यक्ति का मैनेजमेंट अच्छा कैसे हो सकता है? उन्होंने वीसी के बयानों पर असंतोष जताया।

इस संदर्भ में बोले राज्यपाल

गौरतलब है कि पिछले महीने सुखाडि़या विश्वविद्यालय की कुलगुरु सुनिता मिश्रा ने एक कार्यक्रम में औरंगजेब को अच्छा प्रशासक बताया था। इसको लेकर जमकर विवाद हुआ। विवाद के चलते वीसी को एक माह की छुट्टी पर जाना पड़ा। वीसी के खिलाफ कई अनियमितताओं की शिकायतें भी हुई, जिनकी जांच संभागीय आयुक्त की ओर से की जा रही है।

उदयपुर : कुलगुरु के बयान पर राज्यपाल का पलटवार, औरंगजेब ने संभाजी के टुकड़े किए, मंदिर तोड़े, कुशल प्रशासक कैसे हो गया ?

