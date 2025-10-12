Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

निजी बस में मिला 3000 KG मावा किसका ? ड्राइवर ने दिखाया सफेद कागज, अंग्रेजी में लिखे थे कोड वर्ड

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ओपी सामर ने बताया कि 58 कट्टों में मावा भरा हुआ मिला। प्रत्येक कट्टे में लगभग 50 से 60 किलो मावा, कुल लगभग 3 हजार किलो रखा हुआ था।

बूंदी

Rakesh Mishra

Oct 12, 2025

Mawa seized

बस में मिले मावे काे कोल्ड स्टोरेज में ले जाते हुए। फोटो- पत्रिका 

बूंदी। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत रविवार को किशोरपुरा टोल प्लाजा पर एक बस की जांच में 3000 किलो मावा जब्त किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ओपी सामर व खाद्य निरीक्षक संजय सिंह ने बताया मुखबिर की सूचना पर टोल नाके पर पहुंच कर एक निजी बस को रुकवाया गया। उक्त बस दिल्ली से कोटा जा रही थी।

58 कट्टों में भरा था मावा

टीम द्वारा बस की डिग्गी को खुलवाकर तलाश करने पर 58 कट्टों में मावा भरा हुआ मिला। प्रत्येक कट्टे में लगभग 50 से 60 किलो मावा, कुल लगभग 3 हजार किलो रखा हुआ था। बस के चालक से बिल व बिल्टी मांगने पर उसके द्वारा एक सफेद सादा कागज दिया, जिस पर अंग्रेजी में कोड वर्ड लिखे हुए थे। कट्टों पर भी संदीप, श्री राम नमकीन, एनके इत्यादि कोड लिखे हुए थे। मौके चालक से पूछने पर उसने बताया कि मावे के बारे में उसे जानकारी नहीं है।

मावे को किया जब्त

सीएमएचओ के आदेश पर मावे को उतार कर जब्त किया गया एवं अग्रिम आदेशों तक कोल्ड स्टोरेज में रखवाया गया। डॉ. ओ.पी. सामर ने बताया कि जिन खाद्य कारोबारियों का यह मावा है। वह अपने फूड लाइसेंस की प्रति एवं स्वयं के आधार कार्ड की प्रति लाकर नियमानुसार फूड सैम्पलिंग करवाकर प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार अपने माल को प्राप्त कर सकता है। साथ ही बस संचालक को भी नोटिस जारी किया जा रहा कि बिना पूर्ण जानकारी एवं बिना बिल के खाद्य पदार्थों का परिवहन उनके द्वारा क्यों किया गया।

Hindi News / Rajasthan / Bundi / निजी बस में मिला 3000 KG मावा किसका ? ड्राइवर ने दिखाया सफेद कागज, अंग्रेजी में लिखे थे कोड वर्ड

