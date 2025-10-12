निजी बस में मिला 3000 KG मावा किसका ? ड्राइवर ने दिखाया सफेद कागज, अंग्रेजी में लिखे थे कोड वर्ड

सीएमएचओ के आदेश पर मावे को उतार कर जब्त किया गया एवं अग्रिम आदेशों तक कोल्ड स्टोरेज में रखवाया गया। डॉ. ओ.पी. सामर ने बताया कि जिन खाद्य कारोबारियों का यह मावा है। वह अपने फूड लाइसेंस की प्रति एवं स्वयं के आधार कार्ड की प्रति लाकर नियमानुसार फूड सैम्पलिंग करवाकर प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार अपने माल को प्राप्त कर सकता है। साथ ही बस संचालक को भी नोटिस जारी किया जा रहा कि बिना पूर्ण जानकारी एवं बिना बिल के खाद्य पदार्थों का परिवहन उनके द्वारा क्यों किया गया।