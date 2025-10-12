Road Accident: खाटूश्यामजी से लौट रहे जयपुर के श्रद्धालु की मौत, बाइक के उड़े परखच्चे, दो साथियों की हालत गंभीर

मृतक राजकुमार सैन- फाइल फोटो
सीकर। जिले के रींगस क्षेत्र में रविवार को खाटूश्यामजी दर्शन कर लौट रहे तीन भक्तों की बाइक को तेज रफ्तार सवारी गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में जयपुर के मुरलीपुरा निवासी राज सैन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी साहिल और विजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को रींगस के राजकीय उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
पुलिस के अनुसार तीनों युवक रविवार को खाटूश्यामजी मंदिर में दर्शन करने के बाद जयपुर लौट रहे थे। जैसे ही वे रींगस के खाटू रोड पर पहुंचे, सामने से आ रही तेज रफ्तार सवारी गाड़ी ने उनकी बाइक को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास मौजूद लोगों में चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन राज सैन को बचाया नहीं जा सका।
रींगस थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक का शव मोर्चरी में रखवाया गया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। हादसे में शामिल सवारी गाड़ी और बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। टक्कर मारने के बाद गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है।
घटना के बाद लोगों में गुस्सा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि छुट्टी के दिनों में खाटूश्यामजी आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है। इसी दौरान यात्रियों को लाने-ले जाने वाली सवारी गाड़ियां तेज रफ्तार में दौड़ाई जाती हैं। परिवहन विभाग और पुलिस की ढिलाई के कारण ऐसे हादसे बार-बार हो रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से ऐसे लापरवाह चालकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है ताकि आगे इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके।
