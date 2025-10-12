Road Accident: खाटूश्यामजी से लौट रहे जयपुर के श्रद्धालु की मौत, बाइक के उड़े परखच्चे, दो साथियों की हालत गंभीर

सीकर। जिले के रींगस क्षेत्र में रविवार को खाटूश्यामजी दर्शन कर लौट रहे तीन भक्तों की बाइक को तेज रफ्तार सवारी गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में जयपुर के मुरलीपुरा निवासी राज सैन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी साहिल और विजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को रींगस के राजकीय उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है।