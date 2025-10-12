कोटा के होटल में बारां जिले की छात्रा का मिला शव, घर से स्कूल के लिए निकली थी, परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप



घटना के बाद पुलिस शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या मानकर चल रही थी। मगर परिवार ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है, अगर समय पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की होती तो शायद छात्रा की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने पोस्टमॉर्टम से पहले शव लेने से इनकार कर दिया और कोटा में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया।