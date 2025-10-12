भीलवाड़ा में नई पहल: 1 किलो प्लास्टिक जलाओ और एक किलो गुड़ पाओ, सार्वजनिक स्थल पर लगेंगे चौपाल

बरूंदनी (भीलवाड़ा): पर्यावरण को दूषित करने कैंसर, श्वास और पेट समेत अन्य असाध्य रोगों की संवाहक प्लास्टिक (पॉलीथिन) की थैली से मनुष्य तथा मूक मवेशियों को होने वाले खतरों से बचाने के लिए राजस्थान पत्रिका सामाजिक सरोकार के तहत बरूंदनी से शुरू होने वाली नई पहल का स्वरूप बहुउद्देशीय होगा। इसकी योजनाबद्ध तरीके से तैयारी की जा रही है।

नई पहल में अधिकाधिक व्यक्तियों, संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करते हुए आमजन को इससे जोड़ा जाएगा। ताकि प्लास्टिक थैली मुक्त गांव जिले में मिसाल बन सकें।