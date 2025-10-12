Railway: जोधपुर-साबरमती ट्रेन के 2 कोच पटरी से उतरे, शंटिंग के दौरान हुआ हादसा, बाल-बाल बचे लोग



रेलवे सूत्रों के अनुसार, जोधपुर से साबरमती जाने वाली ट्रेन के वातानुकूलित (एसी) कोच में तकनीकी खराबी की शिकायत मिली थी। इसके बाद रात करीब आठ से साढ़े आठ बजे के बीच तकनीकी टीम ने शंटिंग शुरू की ताकि खराब कोच को रैक से अलग किया जा सके। इस प्रक्रिया में एसी कोच के आगे लगे जनरल और थर्ड एसी इकोनॉमी कोच को वॉशिंग लाइन की ओर ले जाया जा रहा था। शंटिंग के दौरान अचानक दोनों कोच पटरी से उतर गए।