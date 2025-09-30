New Road: उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दी बड़ी सौगात, बिछेगा सड़कों का जाल, खर्च होंगे 100 करोड़ से ज्यादा रुपए

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा डबल इंजन की सरकार हर वर्ग के उत्थान एवं कल्याण के लिए अनवरत काम कर रही है। उन्होंने कहा 9 ग्रीन एक्सप्रेस वे के निर्माण से विकास की क्षेत्रीय विषमता दूर होगी। उन्होंने कहा सार्वजनिक निर्माण विभाग से विधानसभा क्षेत्र लूणी में 325 करोड़ 68 लाख रूपS की सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत करवाए है। पटेल ने कहा जोजरी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए किसी भी स्तर पर कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा नई एसटीपी निर्माण के कार्य प्रगतिरत है। साथ ही बजट घोषणा के अनुरूप जोजरी के पुनरुद्धार के लिए 172.58 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं।