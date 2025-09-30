New Road: उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दी बड़ी सौगात, बिछेगा सड़कों का जाल, खर्च होंगे 100 करोड़ से ज्यादा रुपए

सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास करतीं उप मुख्यमंत्री। फोटो- पत्रिका नेटवर्क
जोधपुर। विधानसभा क्षेत्र लूणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग के विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास समारोह मंगलवार को ग्राम पंचायत सालावास में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के मुख्य आतिथ्य और संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में 104.15 करोड़ रुपए की लागत से 60.70 किलोमीटर की 3 सड़क निर्माण कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया गया।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा विकसित सड़क तंत्र से प्रदेश की आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा हमारी सरकार ने महज डेढ़ वर्ष में 21 हजार 650 करोड़ रुपए व्यय कर 30 हजार 381 किमी सड़कों का विकास करवाया और 1 हजार 381 गांवों को सड़कों से जोड़ा है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से दैनिक उपयोग की वस्तुओं सहित हर उत्पाद की दरों की कटौती से महंगाई में कमी आई है, जिससे आमजन को राहत मिली है। उन्होंने कहा स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील करते हुए लोगों से आग्रह किया कि वे विदेशी वस्तुओं से दूरी बनाएं और 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में कदम बढ़ाएं।
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा डबल इंजन की सरकार हर वर्ग के उत्थान एवं कल्याण के लिए अनवरत काम कर रही है। उन्होंने कहा 9 ग्रीन एक्सप्रेस वे के निर्माण से विकास की क्षेत्रीय विषमता दूर होगी। उन्होंने कहा सार्वजनिक निर्माण विभाग से विधानसभा क्षेत्र लूणी में 325 करोड़ 68 लाख रूपS की सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत करवाए है। पटेल ने कहा जोजरी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए किसी भी स्तर पर कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा नई एसटीपी निर्माण के कार्य प्रगतिरत है। साथ ही बजट घोषणा के अनुरूप जोजरी के पुनरुद्धार के लिए 172.58 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं।
