Rajasthan: राजस्थान में ‘महाठग’ प्रिंस सैनी का SOG ने निकाला जुलूस, बेकाबू हुई भीड़, जमकर की नारेबाजी

एसओजी की टीम प्रिंस सैनी को लेकर भोपालगढ़ क्षेत्र के धोरू गांव के पास रुदिया नाडा स्थित उसकी ढाणी में बने घर पर भी लेकर गई और वहां कई जगह मौका मुआयना भी करवाया गया। एसओजी की टीम ने प्रिंस सैनी की ओर से स्कॉर्पियो गाड़ियां बांटने के लिए तैयार किए गए मैदान व अन्य तरह की तैयारियों का भी मौका मुआयना किया और उसके कई अन्य ठिकानों पर भी ले जाकर तस्दीक कराई गई। इस दौरान मौके पर भोपालगढ़ के साथ ही खेड़ापा व आसोप पुलिस थानों से बुलाया गया अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा।