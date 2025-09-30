Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: राजस्थान में ‘महाठग’ प्रिंस सैनी का SOG ने निकाला जुलूस, बेकाबू हुई भीड़, जमकर की नारेबाजी

भोपालगढ़ क्षेत्र में करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोपी भोपालगढ़ क्षेत्र के धोरू गांव के रुदिया नाडा निवासी बंसीलाल उर्फ प्रिंस सैनी को पिछले दिनों एसओजी ने गिरफ्तार किया था।

2 min read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Sep 30, 2025

Prince Saini

आरोपी का जुलूस निकालती एसओजी। फोटो- पत्रिका

भोपालगढ़। छह-छह लाख रुपए में लोगों को स्कॉर्पियो गाड़ी देने का झांसा देकर करीब ढाई सौ लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी के आरोपी प्रिंस सैनी का मंगलवार को एसओजी ने पूरे भोपालगढ़ कस्बे में जुलूस निकाला और आमजन को ऐसे ठगों एवं ठगी के प्रयासों से सावधान रहने का संदेश दिया। इस दौरान उमड़ी भीड़ बेकाबू होने लगी तो पुलिस व एसओजी को जुलूस बीच में ही रोकना पड़ा।

मंगेतर भी हुई थी गिरफ्तार

गौरतलब है कि भोपालगढ़ क्षेत्र में करोड़ों रुपए की महाठगी करने के आरोपी भोपालगढ़ क्षेत्र के धोरू गांव के रुदिया नाडा निवासी बंसीलाल उर्फ प्रिंस सैनी को पिछले दिनों एसओजी ने गिरफ्तार किया था। इस दौरान उसकी मंगेतर जैतारण निवासी ममता एवं उसके एक अन्य सहयोगी मेड़ता के दिनेश बागड़ी को भी गिरफ्तार किया गया था।

भोपालगढ़ में जुलूस निकाला

कई दिनों की पूछताछ के बाद एसओजी की टीम डीएसपी रोहित श्रीवास्तव व सीआइ शेरसिंह की अगुवाई में प्रिंस सैनी को मंगलवार को भोपालगढ़ लेकर आई और पुलिस जाब्ते के साथ भोपालगढ़ में जुलूस निकाला। इस दौरान लोगों को जुलूस निकाले जाने की सूचना मिली तो भीड़ जुट गई। जैसे ही पुलिस उसे लेकर थाने के बाहर आई, तो भीड़ में शामिल लोग प्रिंस सैनी के खिलाफ नारे लगाने लगे।

इसके बाद एसओजी के पुलिस उपाधीक्षक रोहित श्रीवास्तव एवं सीआइ शेरसिंह के साथ भोपालगढ़ थाना प्रभारी सीआइ मांगीलाल बिश्नोई एवं स्थानीय पुलिस के जाब्ते के साथ शाम करीब 4:45 बजे स्थानीय पुलिस थाने से सैनी का जुलूस रवाना किया गया, जो कि राजकीय अस्पताल, पंचायत समिति, बलदेवराम मिर्धा किसान सर्किल व लेवी स्मारक होते हुए इंदिरा सर्किल तक पहुंचा।

इस दौरान नारेबाजी कर रही भीड़ बेकाबू होकर प्रिंस के नजदीक आने लगी। हालात बेकाबू होते देख पुलिस बस स्टैंड पर इंदिरा सर्किल से पहले ही प्रिंस का जुलूस समाप्त कर उसे गाड़ी से वापस ले गई। इसके बाद भी भीड़ बस स्टैंड पर प्रिंस सैनी के खिलाफ नारे लगाती रही।

घर पर भी लेकर गई पुलिस

एसओजी की टीम प्रिंस सैनी को लेकर भोपालगढ़ क्षेत्र के धोरू गांव के पास रुदिया नाडा स्थित उसकी ढाणी में बने घर पर भी लेकर गई और वहां कई जगह मौका मुआयना भी करवाया गया। एसओजी की टीम ने प्रिंस सैनी की ओर से स्कॉर्पियो गाड़ियां बांटने के लिए तैयार किए गए मैदान व अन्य तरह की तैयारियों का भी मौका मुआयना किया और उसके कई अन्य ठिकानों पर भी ले जाकर तस्दीक कराई गई। इस दौरान मौके पर भोपालगढ़ के साथ ही खेड़ापा व आसोप पुलिस थानों से बुलाया गया अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा।

लुटाए लाखों रुपए

एसओजी के हत्थे चढ़ने से पहले प्रिंस सैनी ने जगह-जगह दान-पुण्य के नाम पर लाखों रुपए लुटाए। यहां तक कि प्रतिभावान विद्यार्थियों को कार व बुलट आदि इनाम देकर भामाशाह की छवि बनाई। पिछले दिनों जब वह भोपालगढ़ आया, तो उसके स्वागत में जुलूस निकाला गया और जेसीबियों से पुष्प वर्षा की गई थी।

वह जब भी भोपालगढ़ आता या किसी कार्यक्रम में शामिल होता, तो उसके साथ दर्जन भर बाउंसर भी रहते थे। कुछ ही दिन पहले उसके स्वागत में सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी। मंगलवार को करीब एक-डेढ़ महीने बाद भी भीड़ तो उमड़ी, लेकिन उसका अंदाज बदला हुआ था।

Updated on:

30 Sept 2025 07:24 pm

Published on:

30 Sept 2025 07:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan: राजस्थान में ‘महाठग’ प्रिंस सैनी का SOG ने निकाला जुलूस, बेकाबू हुई भीड़, जमकर की नारेबाजी

