Sikar: बेहद शातिर निकली सीकर की ‘मुस्कान’, गैंग के साथ मिलकर करती थी ऐसा काम, जानिए फिर क्या हुआ

उद्योग नगर थानाधिकारी मनोज कुमार भाटीवाड़ ने बताया कि आरोपी युवती मुस्कान (20) निवासी वार्ड नंबर 18 शास्त्री नगर की रहने वाली है। पीड़ित की ओर से दी गई रिपोर्ट के अनुसार हनीट्रेप गैंग के लोगों ने पीड़ित युवक को पैसे देने के बहाने बुलाया था। पैसे देने के बहाने आरोपी नेपाल गुर्जर उर्फ प्रमोद निवासी देव नगर, कासली ने उसे फोन कर प्लॉट का बकाया पेमेंट देने के लिए बुलाया था। उसे गाड़ी में बैठा कर ले गए और उसकी कनपटी पर पिस्टल तानकर उसे डराया-धमकाया। पीड़ित के साथ जमकर मारपीट की।