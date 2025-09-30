Patrika LogoSwitch to English

सीकर

Sikar: बेहद शातिर निकली सीकर की ‘मुस्कान’, गैंग के साथ मिलकर करती थी ऐसा काम, जानिए फिर क्या हुआ

उद्योग नगर थानाधिकारी मनोज कुमार भाटीवाड़ ने बताया कि आरोपी युवती मुस्कान (20) निवासी वार्ड नंबर 18 शास्त्री नगर की रहने वाली है।

सीकर

image

Rakesh Mishra

Sep 30, 2025

Honeytrap Gang in Rajasthan

आरोपी युवती मुस्कान। फोटो- पत्रिका

सीकर। युवक को हनीट्रेप में फंसाकर रुपए एंठने वाली आरोपी युवती को उद्योग नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस टीमें लंबे समय से आरोपी युवती की तलाश कर रही थी, लेकिन युवती अलग-अलग जगह रह रही थी और उसके ठिकाने का पता नहीं लग पा रहा था। पुलिस ने हनीट्रेप के मामले में पूर्व में दो आरोपियों को पकड़ कर जेल भिजवा दिया है।

हनीट्रेप गैंग ने फंसाया

उद्योग नगर थानाधिकारी मनोज कुमार भाटीवाड़ ने बताया कि आरोपी युवती मुस्कान (20) निवासी वार्ड नंबर 18 शास्त्री नगर की रहने वाली है। पीड़ित की ओर से दी गई रिपोर्ट के अनुसार हनीट्रेप गैंग के लोगों ने पीड़ित युवक को पैसे देने के बहाने बुलाया था। पैसे देने के बहाने आरोपी नेपाल गुर्जर उर्फ प्रमोद निवासी देव नगर, कासली ने उसे फोन कर प्लॉट का बकाया पेमेंट देने के लिए बुलाया था। उसे गाड़ी में बैठा कर ले गए और उसकी कनपटी पर पिस्टल तानकर उसे डराया-धमकाया। पीड़ित के साथ जमकर मारपीट की।

यह वीडियो भी देखें

पीड़ित के रुपए छीने

हनीट्रेप गैंग ने एक युवती के साथ उसका अश्लील वीडियो बना लिया और वायरल करने की धमकी देते हुए उसके साथ मारपीट की। आरोपियों ने पीड़ित से उसके रुपए भी छीन लिए थे। पुलिस ने मामले मे आरोपी नेपाल उर्फ प्रमोद गुर्जर व विकास गुर्जर निवासी रामनगर, सोप पलासरा को पकड़ कर जेल भेज दिया था। हनीट्रेप की आरोपी मुस्कान को पकड़ने में कांस्टेबल देवीलाल व महावीरसिंह की मुख्य भूमिका रही।

खबर शेयर करें:

