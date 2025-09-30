राजस्थान: नवजात शिशु को बेसहारा छोड़ गए अपने, आखिर जिन्दगी की जंग हारा; मिला था लहुलूहान

राजस्थान के डूंगरपुर जिले में एक और हृदयविदारक घटना सामने आई है। कुछ दिन पहले जिला चिकित्सालय के बाहर बेसहारा मिला प्री-मैच्योर नवजात शिशु जीवन और मृत्यु के बीच की जंग रविवार रात हार गया। यहां जिला अस्पताल में चार दिन तक उपचार के बाद भी हालत में सुधार नहीं हुआ और उसने दम तोड़ दिया।