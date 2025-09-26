Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा: अवैध संबंध से पैदा हुआ था बच्चा… बदनामी के डर से 4 महीने बूंदी में रहा परिवार, फिर मासूम को मुंह में पत्थर ठूंस मरने के लिए छोड़ा

भीलवाड़ा में पत्थरों के नीचे मिले मासूम के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। लड़की का ममेरे भाई के साथ अवैध संबंध थे, जिससे गर्भ ठहर गया था। इसको छुपाने के लिए परिवार घर छोड़कर बूंदी में रहने गया था।

भीलवाड़ा

Kamal Mishra

Sep 26, 2025

bhilwara child case
भीलवाड़ा में मासूम के मुंह में पत्थर ठूंसने के केस का खुलासा (फोटो-सोशल मीडिया)

भीलवाड़ा। बिजौलियां के सीता कुंड क्षेत्र में पत्थरों के बीच मारने की नीयत से छोड़े गए नवजात शिशु के रहस्यमयी मामले की गुत्थी शुक्रवार को पुलिस ने सुलझा ली। पूरा मामला अवैध संबंध से जुड़ा पाया गया। पुलिस ने घटना को लेकर एक युवती व उसके पिता को हिरासत में लिया है।

दोनों से पूछताछ में सामने आया कि अविवाहित युवती के गर्भ ठहर जाने और उसके बाद बदनामी के डर से बचने के लिए उन्होंने कृत्य को अंजाम दिया। इधर, नवजात तेजस्व का अभी भीलवाड़ा राजकीय अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

मामा के लड़के से थे अवैध संबंध

मांडलगढ़ थाना प्रभारी घनश्याम मीणा ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले की युवती के ममेरे भाई से अवैध संबंध हो गए थे। इससे वह गर्भवती हो गई। चार माह बाद युवती के माता-पिता को पता चला तो उनके होश उड़ गए। यह लोग बदनामी के डर से वहां से निकल गए। बूंदी जिले के बसोली थाना क्षेत्र के गांव में नाम बदलकर व कमरा किराए पर लेकर रहने लगे और यहीं मजदूरी करने लग गए।

बूंदी में लोगों को गुमराह करके लिया कमरा

बसोली में किराए पर कमरा लेकर रहने के दौरान परिजनों ने गृहस्वामी और ग्रामीणों को बताया कि उनकी बेटी और दामाद में अनबन चल रही है। दामाद ने बेटी को छोड़ रखा है। इस दौरान उन्होंने बेटी का गर्भपात करने का प्रयास भी किया, लेकिन कर नहीं पाए। 4 सितंबर को बेटी को प्रसव पीड़ा होने पर उसे बूंदी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां युवती ने बेटे को जन्म दिया। इसके बाद वापस नवजात के साथ बसोली गांव आ गए।

डीएनए टेस्ट के बाद होगा पूरा खुलासा

23 सितंबर को गांव में यह कह कर निकले कि अब घर जा रहे हैं। इसके बाद वह बस से सीता कुंड आ गए। यहां सुनसान जगह देखकर नवजात के मुंह में पत्थर ठूंसकर फेविक्विक से होंठ चिपका कर पत्थरों के नीचे दबाकर भाग गए। सभी वित्तौड़गढ़ जिले में अपने मूल गांव आ गए। घटना में बिजौलियां पुलिस थाने के कांस्टेबल सुरेश मीणा को अहम सुराग मिले। इसके बाद जांच को गति दी गई। उन्होंने बताया कि आरोपी युवती व नवजात का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। इसके बाद ही मामले का पूर्ण रूप से खुलासा हो सकेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Sept 2025 07:28 pm

Published on:

26 Sept 2025 07:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा: अवैध संबंध से पैदा हुआ था बच्चा… बदनामी के डर से 4 महीने बूंदी में रहा परिवार, फिर मासूम को मुंह में पत्थर ठूंस मरने के लिए छोड़ा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.