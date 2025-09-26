भीलवाड़ा: अवैध संबंध से पैदा हुआ था बच्चा… बदनामी के डर से 4 महीने बूंदी में रहा परिवार, फिर मासूम को मुंह में पत्थर ठूंस मरने के लिए छोड़ा

23 सितंबर को गांव में यह कह कर निकले कि अब घर जा रहे हैं। इसके बाद वह बस से सीता कुंड आ गए। यहां सुनसान जगह देखकर नवजात के मुंह में पत्थर ठूंसकर फेविक्विक से होंठ चिपका कर पत्थरों के नीचे दबाकर भाग गए। सभी वित्तौड़गढ़ जिले में अपने मूल गांव आ गए। घटना में बिजौलियां पुलिस थाने के कांस्टेबल सुरेश मीणा को अहम सुराग मिले। इसके बाद जांच को गति दी गई। उन्होंने बताया कि आरोपी युवती व नवजात का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। इसके बाद ही मामले का पूर्ण रूप से खुलासा हो सकेगा।