Acid attack : महिला को मित्र ने फिनाइल पिलाया, तेजाब डालने का प्रयास

- चोरी के वाहन के बारे में पुलिस को सूचना देने का अंदेशा, तीन लाख रुपए देने को लेकर भी है विवाद

जोधपुर Updated: September 17, 2022 11:17:49 am

जोधपुर।

मधुबन हाउसिंग बोर्ड (Madhuban housing board) में किराए पर रहने वाली एक महिला को उसी के मित्र ने फिनाइल पिला दिया (fed phenyl to a lady by his friend) और तेजाब डालने का (trying to acid attack on a lady) प्रयास किया। महिला के चिल्लाने पर आस-पास के लोगों ने बीच-बचाव कर उसे छुड़ाया और निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पर्चा बयान के आधार पर भगत की कोठी थाना पुलिस (Police station Bhagat ki Kothi) ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया।

थानाधिकारी सुनील चारण ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। आरोप है कि महिला की शादी 2019 में कोटा के एक युवक से हुई थी। पति ने गत वर्ष फरवरी में आत्महत्या कर ली थी। तब से वह लूनी में पीहर में रह रही थी। वर्ष 2013 से महिला की आरोपी युवक से मित्रता थी। गत मई में वह आरोपी के कहने पर मधुबन हाउसिंग बोर्ड में किराए पर कमरा लेकर रहने लग गई। पास ही अन्य कमरे में सहेली रहती है। इस दौरान महिला को अपने मित्र व कुछ अन्य युवकों के वाहन चोरी में लिप्त होने का पता लगा। तब उसने मित्र को कमरे में आने से मना कर दिया था। कुछ दिन पहले लूनी थाना पुलिस उसकी एक गाड़ी जांच के लिए ले गई थी। युवक को अंदेशा हो गया कि महिला ने पुलिस में शिकायत कर गाड़ी पकड़वाई है।

गत 14 सितम्बर को आरोपी युवक कमरे पहुंचा और महिला को उलाहना दिया, लेकिन महिला ने शिकायत करने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद युवक ने महिला से मारपीट की। उसका गला दबाया और जान से मारने की धमकियां दी। साथ ही मुंह में जबरन फिनाइल डाल दिया। बोतल से तेजाब डालने का प्रयास भी किया। महिला के चिल्लाने पर दूसरे कमरे से सहेली व अन्य वहां आए। पड़ोसी वहां एकत्रित हो गए। तब आरोपी वहां से भाग गया। महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर्चा बयान लेकर मामला दर्ज किया गया। महिला का आरोप है कि युवक ने उसके तीन लाख रुपए उधार ले रखे हैं। सोने की दो चेन फाइनेंस कम्पनी में गिरवी रख लोन भी ले रखा है।

