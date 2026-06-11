जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को लेकर दुष्प्रचार पर बोले गजेन्द्र सिंह शेखावत, ‘विकास विरोधी षड्यंत्र हो बेनकाब’

उन्होंने कहा कि ऐसी बातों का खंडन भी हो और यह विषय जनता के संज्ञान में भी लाया जाए, यह मुख्यधारा की मीडिया की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग बेनकाब हों और देश-दुनिया के सामने उनके षड्यंत्रों को सही तरीके से उजागर किया जाए, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ईमानदारी से योजनाओं को धरातल पर उतारने की वजह से जो परिवर्तन आया है, उसे पूरा विश्व देख रहा है। शेखावत ने कहा कि बदली हुई परिस्थितियों में पूरा विश्व भारत को आशा और नए विश्वास के साथ देख रहा है।