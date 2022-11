Gang rape sucide : सामूहिक बलात्कार के बाद नर्सिंग छात्रा ने फंदा लगाया!

- होटल के कमरे में फंदे पर लटका मिला छात्रा का शव, रिश्तेदार व एक अन्य युवक पर आरोप

जोधपुर।

राजकीय नर्सिंग कॉलेज (Government nursing college) की नर्सिंग छात्रा (Nursing student sucide after gang rape) ने शुक्रवार को पावटा बी रोड स्थित होटल के कमरे में फंदा लगा (Nursing student hanging herself in hotel room) लिया। वह दो दिन पूर्व बिना बताए छात्रावास से निकली थी। मृतका के रिश्तेदार व एक अन्य युवक के खिलाफ सामूहिक बलात्कार करने और उससे आहत होकर आत्महत्या करने का आरोप लगाते हुए खाण्डा फलसा थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई। (Nurse sucide after gang rape)

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) डॉ अमृता दुहन ने बताया कि उम्मेद अस्पताल परिसर में राजकीय नर्सिंग कॉलेज में प्रथम वर्ष की एएनएम छात्रा ने पावटा बी रोड पर होटल के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या की है। वह कॉलेज परिसर में छात्रावास में रहती थी और दो नवम्बर दोपहर बाद छात्रावास से निकली थी। उसी दिन पावटा बी रोड पर उसने होटल में कमरा लिया, जहां उसके साथ दो युवक आए थे। फिर तीनों घूमने के लिए बाहर निकल गए थे। देर रात युवती होटल लौटी थी। फिर शुक्रवार को उसने कमरा नहीं खोला।

उधर, परिजन ने छात्रा को फोन किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिले। घरवालों ने तलाश शुरू की। वे छात्रावास पहुंचे, लेकिन छात्रा नहीं मिली। खाण्डा फलसा थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई।

छात्रावास में सहपाठियों से परिजन को रिश्तेदार युवक के छात्रा से बातचीत करने का पता लगा। परिजन ने उसे फोन लगाया तो युवक ने छात्रा के पावटा बी रोड पर होटल के कमरे में होने की जानकारी दी। सभी होटल पहुंचे, जहां युवती का कमरा अंदर से बंद मिला। महामंदिर थाना पुलिस बुलाकर दरवाजा तोड़ा गया तो छात्रा फंदे पर लटकी पाई गई। जांच के बाद शव महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया गया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा शव परिजन को सौंपा गया। रिश्तेदार व एक अन्य युवक के खिलाफ सामूहिक बलात्कार और उससे आहत होकर आत्महत्या को दुष्प्रेरित करने का मामला दर्ज किया गया है। सहायक पुलिस आयुक्त लाबूराम को जांच सौंपी गई है।

