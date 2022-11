Gang Rape Sucide : जन्मदिन मनाने होटल में बुला छात्रा से किया था सामूहिक बलात्कार

अ+ अ- जोधपुरPublished: Nov 08, 2022 06:14:54 pm Submitted by: Vikas Choudhary

- सामूहिक बलात्कार के बाद नर्सिंग छात्रा के आत्महत्या करने का मामला

- छात्र व नाबालिग रिश्तेदार ने स्वीकारा छात्रा से किया था गैंग रेप

Gang Rape Sucide : जन्मदिन मनाने होटल में बुला छात्रा से किया था सामूहिक बलात्कार

जोधपुर।

पुलिस ने होटल के कमरे में सामूहिक बलात्कार (Gang rape) के बाद नर्सिंग छात्रा के आत्महत्या (Sucide by nursing student after gang rape) करने के मामले में एक छात्र को गिरफ्तार व दूर के नाबालिग रिश्तेदार को संरक्षण में (minor relative and student caught in rape and sucide case of nursing student) लिया। प्रारम्भिक पूछताछ में सामने आया कि दोनों ने छात्रा से जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे। दोनों के कमरे से निकलने के बाद छात्रा ने फंदा लगा लिया था।

सहायक पुलिस आयुक्त (केन्द्रीय) लाबूराम ने बताया कि प्रकरण में एक छात्र को गिरफ्तार किया गया है। जबकि छात्रा के दूर के नाबालिग रिश्तेदार को संरक्षण में लिया गया है। नाबालिग को कोर्ट में पेश कर किशोर गृह भेजा गया है। दोनों से पूछताछ में सामने आया कि गत दो नवम्बर को आरोपी छात्र का जन्मदिन था। उसका जन्मदिन मनाने के लिए राजकीय नर्सिंग कॉलेज में एएनएम प्रथम वर्ष की छात्रा दोपहर में छात्रावास से निकली थी। फिर वह पावटा बी रोड पर एक होटल पहुंची, जहां उसने अपने नाम से कमरा बुक कराया था।

फिर वहां छात्र व छात्रा का नाबालिग रिश्तेदार कमरे में आए थे। तीनों घूमने के लिए बाहर चले गए थे। देर रात वे होटल के कमरे में लौटे थे। इस दौरान आरोपियों ने छात्रा से जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे।

आरोपी छात्र से छात्रा के आत्महत्या करने के कारण के संबंध में पूछताछ की जा रही है। वहीं, किसी आत्महत्या के पीछे किसी अन्य की भूमिका के संबंध में भी जांच चल रही है।

पढ़ना जारी रखे