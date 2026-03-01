Gold-Silver Price Update: सोना-चांदी की कीमतें धड़ाम : सर्राफा बाजार में हड़कंप, जानें 51 दिन में कितने गिरे सोने-चांदी के भाव

विशेषज्ञों के अनुसार, 19 जनवरी को सोना 1.48 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और 25 दिसंबर को चांदी 2.26 लाख रुपए प्रति किलो थी। जनवरी के अंत में तेजी के दौर में 29 जनवरी को चांदी 4 लाख रुपए प्रति किलो और सोना 1.85 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। बीते 51 दिन में सोना करीब 40 हजार रुपए यानी 22 प्रतिशत तक सस्ता हुआ है, जबकि चांदी में 1.80 लाख रुपये यानी लगभग 48 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इस तेजी से गिरावट ने निवेशकों और व्यापारियों दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।