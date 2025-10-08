रेलवे ने दीपावली और छठ पूजा से पहले यात्रियों को दिया बड़ा तोहफा, UP, झारखंड, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत तक चलेंगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें

जम्मूतवी की ओर जाने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त यात्रीभार के मद्देनजर रेलवे प्रशासन की ओर से बुधवार को बाड़मेर से जम्मूतवी स्टेशनों के बीच एकतरफा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। ट्रेन रास्ते के 35 स्टेशनों पर ठहराव करेगी। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी संख्या 04818 बाड़मेर-जम्मूतवी एकतरफा स्पेशल ट्रेन का बुधवार को फुलेरा-रींगस -रेवाड़ी के रास्ते संचालन से जम्मू की ओर जाने वाली यात्रियों को सुविधा मिलेगी। गाड़ी संख्या 04818 बाड़मेर से बुधवार दोपहर 12.30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन दोपहर 3.30 बजे जम्मूतवी स्टेशन पहुंचेगी। ट्रेन 8 अक्टूबर बुधवार को दोपहर 12.30 बजे बाड़मेर से प्रस्थान कर जोधपुर स्टेशन पर 4.40 आगमन 4.50 प्रस्थान करेगी।