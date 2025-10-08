Patrika LogoSwitch to English

रेलवे ने दीपावली और छठ पूजा से पहले यात्रियों को दिया बड़ा तोहफा, UP, झारखंड, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत तक चलेंगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें

Indian Railway Good News: जोधपुर मंडल से चलने और यहां से होकर गुजरने वाली 15 जोड़ी विभिन्न ट्रेनों में विभिन्न श्रेणियों के 39 डिब्बों की अस्थाई बढोतरी की गई है, जिसमें जनरल डिब्बे भी शामिल हैं।

2 min read

जोधपुर

image

Akshita Deora

Oct 08, 2025

Indian Railway

फोटो: पत्रिका

Diwali And Chhath Puja Special Train: उत्तर पश्चिम रेलवे ने दीपावली और छठ पूजा पर यात्रियों के घर आवागमन की सुविधा के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के संचालन के साथ ही विभिन्न प्रमुख ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बों की अस्थाई बढोतरी की है।

जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर जोधपुर मंडल से बिहार, यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र व दक्षिण भारत जैसे महत्वपूर्ण रेल मार्गों पर रेल यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जोड़ी छह स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।

जोधपुर मंडल से चलने और यहां से होकर गुजरने वाली 15 जोड़ी विभिन्न ट्रेनों में विभिन्न श्रेणियों के 39 डिब्बों की अस्थाई बढोतरी की गई है, जिसमें जनरल डिब्बे भी शामिल हैं।

बाड़मेर-जम्मूतवी एकतरफा स्पेशल ट्रेन आज

जम्मूतवी की ओर जाने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त यात्रीभार के मद्देनजर रेलवे प्रशासन की ओर से बुधवार को बाड़मेर से जम्मूतवी स्टेशनों के बीच एकतरफा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। ट्रेन रास्ते के 35 स्टेशनों पर ठहराव करेगी। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी संख्या 04818 बाड़मेर-जम्मूतवी एकतरफा स्पेशल ट्रेन का बुधवार को फुलेरा-रींगस -रेवाड़ी के रास्ते संचालन से जम्मू की ओर जाने वाली यात्रियों को सुविधा मिलेगी। गाड़ी संख्या 04818 बाड़मेर से बुधवार दोपहर 12.30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन दोपहर 3.30 बजे जम्मूतवी स्टेशन पहुंचेगी। ट्रेन 8 अक्टूबर बुधवार को दोपहर 12.30 बजे बाड़मेर से प्रस्थान कर जोधपुर स्टेशन पर 4.40 आगमन 4.50 प्रस्थान करेगी।

इन स्टेशनों पर होगा ठहराव :

ट्रेन मार्ग के बायतू, बालोतरा, समदडी, दुंदाड़ा, लूनी, जोधपुर, गोटन, मेडता रोड, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, नावां सिटी, फुलेरा, रेनवाल, रींगस, श्रीमाधोपुर, कावंट, नीमकाथाना, डाबला, नारनौल, अटेली, रेवाडी, अस्थल बोहर, रोहतक, जींद, नरवाना, जाखल, संगरूर, धुरी, लुधियाना, जालन्धर सिटी, टाडा उडमुड, पठानकोट कैंट, हीरानगर व साम्बा स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

उज्जैन स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग कार्य, मार्ग परिवर्तित रहेगी ट्रेनें : पश्चिम रेलवे के रतलाम मण्डल के उज्जैन स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के कारण 11 से 15 अक्टूबा तक नॉन इण्टरलॉकिंग ब्लॉक लिया जा रहा है। ब्लॉक के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा।

Published on:

08 Oct 2025 12:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / रेलवे ने दीपावली और छठ पूजा से पहले यात्रियों को दिया बड़ा तोहफा, UP, झारखंड, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत तक चलेंगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें

