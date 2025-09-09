Rajasthan: सरकारी स्कूल के बाहर नाबालिग छात्र को मारा चाकू, लहूलुहान होकर नीचे गिरा, एम्स में भर्ती

पुलिस के अनुसार बम्बोर गांव निवासी सूरज वैष्णव (15) झालामण्ड में अपने ननिहाल में रहता है। उसने हाल ही झालामण्ड की राजकीय सीनियर सेकण्डरी स्कूल में 12वीं कक्षा में प्रवेश लिया था। वह दोपहर में स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने ननिहाल जाने के लिए स्कूल से बाहर निकला। कुछ ही दूरी पर पहुंचा तो क्षेत्र में ही रहने वाला अक्षत वाल्मिकी आया और नाबालिग छात्र की पीठ में चाकू से वार कर दिया। जिससे उसके खून निकलने लगा और वह घायल होकर नीचे गिर गया।