Rajasthan: सरकारी स्कूल के बाहर नाबालिग छात्र को मारा चाकू, लहूलुहान होकर नीचे गिरा, एम्स में भर्ती

राजस्थान के जोधपुर के कुड़ी भगतासनी थानान्तर्गत झालामण्ड गांव स्थित राजकीय सीनियर सेकण्डरी विद्यालय के बाहर मंगलवार एक नाबालिग छात्र की पीठ में चाकू घोंप दिया गया। घायलावस्था में उसे एम्स में भर्ती कराया गया। उधर, हमलावर वारदात के बाद फरार हो गया। हमले का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।
पुलिस के अनुसार बम्बोर गांव निवासी सूरज वैष्णव (15) झालामण्ड में अपने ननिहाल में रहता है। उसने हाल ही झालामण्ड की राजकीय सीनियर सेकण्डरी स्कूल में 12वीं कक्षा में प्रवेश लिया था। वह दोपहर में स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने ननिहाल जाने के लिए स्कूल से बाहर निकला। कुछ ही दूरी पर पहुंचा तो क्षेत्र में ही रहने वाला अक्षत वाल्मिकी आया और नाबालिग छात्र की पीठ में चाकू से वार कर दिया। जिससे उसके खून निकलने लगा और वह घायल होकर नीचे गिर गया।
दूसरे छात्र और स्कूल प्रशासन के साथ ही आस-पास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। लहूलुहान हालत में छात्र को एम्स में ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। उधर, वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज की है।
आरोपी की तलाश में पुलिस दल गठित किए गए हैं। सहायक पुलिस आयुक्त (बोरानाडा) आनंदसिंह राजपुरोहित और थानाधिकारी हमीरसिंह ने वारदात स्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल घायल से प्राथमिक पूछताछ में हमले का कारण पता नहीं लग पाया है। वह सिर्फ आरोपी का नाम जानता है। उसके पकड़ में आने के बाद हमले का कारण स्पष्ट हो पाएगा। आरोपी पूर्व में इसी स्कूल का छात्र था।