परीक्षा केंद्र में निकला 15 फीट लंबा अजगर, बैग और जूते-चप्पल छोड़कर भागे परीक्षार्थी, मच गया हड़कंप

कॉलेज प्राचार्य डॉ. सत्यभान यादव ने बताया कि कॉलेज परिसर के बाहर टीनशेड और बैंच लगा रखा है। इसके नीचे अजगर मिला है। यह अजगर परीक्षा की एंट्री होने से पहले ही मिला। यह कॉलेज पहाड़ की तलहटी में बना हुआ है। इस वजह से बारिश के दिनों में यहां इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं।