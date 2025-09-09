परीक्षा केंद्र में निकला 15 फीट लंबा अजगर, बैग और जूते-चप्पल छोड़कर भागे परीक्षार्थी, मच गया हड़कंप

राजस्थान के अलवर जिले में वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-2 भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन मंगलवार को राजकीय कॉमर्स कॉलेज में बनाए गए परीक्षा केन्द्र में 15 फीट लंबा और 40 किलो वजनी अजगर दिखने पर हड़कंप मच गया। यह अजगर एक बैंच के नीचे बैठा हुआ था।
वन विभाग की टीम ने खासी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ कर जंगल में छोड़ा। अभ्यर्थियों ने बताया कि वे जिस बैंच पर बैठे थे, उसके नीचे अजगर बैठा नजर आया। इस पर कुछ अभ्यर्थी चिल्लाने लगे। वे अपना बैग और जूते-चप्पल वहीं छोड़ बाहर आ गए।
कॉलेज प्राचार्य डॉ. सत्यभान यादव ने बताया कि कॉलेज परिसर के बाहर टीनशेड और बैंच लगा रखा है। इसके नीचे अजगर मिला है। यह अजगर परीक्षा की एंट्री होने से पहले ही मिला। यह कॉलेज पहाड़ की तलहटी में बना हुआ है। इस वजह से बारिश के दिनों में यहां इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं।
वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन अजगर को पकड़ने के लिए यह टीम जिस बैग को लेकर गई थी, उसमें अजगर नहीं आया। इसके बाद समीप ही एक गोशाला से एक जूट की बोरी मंगाई गई। उसमें अजगर को बंद कर जंगल में छोड़ दिया।