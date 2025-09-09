Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Accident: आगे चल रहे वाहन से टकराई वॉल्वो बस, परिचालक सहित 2 की मौत, एक साइड के उड़े परखच्चे

हादसे में बस की एक साइड के परखच्चे उड़ गए और एक हिस्सा कबाड़ में तब्दील हो गया। सूचना पर दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे की टीम व एनएचएआई एम्बुलेंस पहुंची और घायल को पिनान सीएचसी में भर्ती कराया।

Sep 09, 2025

क्षतिग्रस्त बस। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ में एक निजी कम्पनी की वॉल्वो यात्री बस दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे पर आगे चल रहे किसी वाहन से टकरा गई। इससे बस परिचालक झुंझुनू जिले के चिड़ावा के गांव खुडि़याना निवासी पवन शर्मा (45) पुत्र ओंकारसिंह तथा यूपी नोएडा के गौतम बुद्ध नगर हैरिटेज सेक्टर 74 व हाल जयपुर निवासी सुनीता शुक्ला (68) पत्नी सुनील कुमार शुक्ला की मौके पर ही मौत हो गई

चीख-पुकार मची

हादसे में टोंक निवासी बस चालक शहनवाज (38) पुत्र कय्यूमदीन गम्भीर घायल हो गया। बस में सवार अन्य यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। एसएचओ लक्ष्मणगढ़ नेकीराम के अनुसार सोमवार रात 9.45 बजे यूपी के नोएडा से महालक्ष्मी ट्रेवल्स की बस जयपुर के लिए रवाना हुईं थी। रात के करीब 1.45 बजे लक्ष्मणगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के खोहरा मलावली के समीप पिलर नम्बर 121/122 पर चालक को नींद की झपकी आने से बस अनियंत्रित होकर आगे चल रहे वाहन से टकरा गई।

एक हिस्सा कबाड़ में तब्दील

हादसे में बस की एक साइड के परखच्चे उड़ गए और एक हिस्सा कबाड़ में तब्दील हो गया। सूचना पर दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे की टीम व एनएचएआई एम्बुलेंस पहुंची और घायल को पिनान सीएचसी में भर्ती कराया। जहां से जिला अस्पताल अलवर रेफर कर दिया। लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने दोनों शवों को लक्ष्मणगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया।

मृतकों की जानकारी उनके परिजनों को दी। उनके आने पर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम करा शव सुपुर्द कर दिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध नगर निवासी सुरेंद्र कुमार ने अज्ञात वाहन से टक्कर होने से दो लोगों की मौत का मामला दर्ज करवाया है। लोगों ने बताया कि वॉल्वो बस वाहन को टक्कर मारने के बाद उसमें फंस गई और एक किमी तक खिची चली गई। बस ने जिस वाहन के टक्कर मारी, वह फरार हो गया। पुलिस तलाश कर रही है।

09 Sept 2025 05:25 pm

Rajasthan Accident: आगे चल रहे वाहन से टकराई वॉल्वो बस, परिचालक सहित 2 की मौत, एक साइड के उड़े परखच्चे

