Rajasthan Accident: आगे चल रहे वाहन से टकराई वॉल्वो बस, परिचालक सहित 2 की मौत, एक साइड के उड़े परखच्चे

मृतकों की जानकारी उनके परिजनों को दी। उनके आने पर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम करा शव सुपुर्द कर दिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध नगर निवासी सुरेंद्र कुमार ने अज्ञात वाहन से टक्कर होने से दो लोगों की मौत का मामला दर्ज करवाया है। लोगों ने बताया कि वॉल्वो बस वाहन को टक्कर मारने के बाद उसमें फंस गई और एक किमी तक खिची चली गई। बस ने जिस वाहन के टक्कर मारी, वह फरार हो गया। पुलिस तलाश कर रही है।