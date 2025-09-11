Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

हनुमान बेनीवाल बिजली मामले में अपडेट, हाईकोर्ट ने 3 दिन में छह लाख जमा कराने का दिया आदेश

Rajasthan High Court Orders : राजस्थान हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल के घर का बिजली कनेक्शन काटने के मामले में तीन दिन में 6 लाख रुपए जमा कराने की शर्त पर बिजली कनेक्शन तुरंत बहाल करने का आदेश दिया है।

जोधपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 11, 2025

Hanuman Beniwal Electricity Case Update Rajasthan High Court Orders to deposit 6 Lakhs in 3 days
फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan High Court Orders : राजस्थान हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल के घर का बिजली कनेक्शन काटने के मामले में तीन दिन में 6 लाख रुपए जमा कराने की शर्त पर बिजली कनेक्शन तुरंत बहाल करने का आदेश दिया है।

प्रेमसुख बेनीवाल ने दी थी चुनौती

न्यायाधीश सुनील बेनीवाल की एकल पीठ ने प्रेमसुख बेनीवाल की याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के 10 लाख से ज़्यादा रुपए का भुगतान करने के निर्देश को चुनौती दी गई थी।

ये भी पढ़ें

Dungarpur : परिवहन विभाग के नियम में बदलाव, अब वाहन चालान की आई नई व्यवस्था
डूंगरपुर
Rajasthan Transport Department Change Rules Now a Vehicle Challan New System

हाईकोर्ट ने दिया आदेश

इस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को तीन दिन में सम्बंधित प्राधिकारी को 6 लाख रुपए जमा कराने को कहा। इसके बाद याचिकाकर्ता का बिजली कनेक्शन तुरंत बहाल कर मामले को निस्तारण समिति को भेज दिया जाए।

डिस्कॉम ने 2 जुलाई को काटा था कनेक्शन

डिस्कॉम ने 10 लाख 75 हजार 658 रुपए बकाया बताकर 2 जुलाई को कनेक्शन काट दिया था। मार्च 2025 में कुल बकाया है 11 लाख 85 हजार था, जिसमें 8 लाख मूल रीडिंग और 3.95 लाख पेनल्टी (एलपीएस) शामिल थी। बेनीवाल ने दावा किया था 27 मार्च को 2 लाख रुपए जमा करने के बावजूद बिना कारण बताए कनेक्शन काटा गया है।

ये भी पढ़ें

उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे देने के करीब 50 दिन बाद जगदीप धनखड़ ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा?
जयपुर
Jagdeep Dhankhar broke his silence nearly 50 days after resigning Vice President post know what he said

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Sept 2025 07:26 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / हनुमान बेनीवाल बिजली मामले में अपडेट, हाईकोर्ट ने 3 दिन में छह लाख जमा कराने का दिया आदेश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.