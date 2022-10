Massive road accident : पुलिस सिपाहियों का भीषण सड़क हादसा

- ट्रैक्टर ट्रॉली ने ली बाइक सवार कांस्टेबल की जान, एक अन्य कांस्टेबल गंभीर घायल

जोधपुर।

मण्डोर रेलवे स्टेशन (Mandore railway station) व कृषि विश्वविद्यालय (AgricultureUniversity) के पास तेज रफ्तार व लापरवाही से आए ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट से गंभीर घायल पुलिस कांस्टेबल की मंगलवार को एम्स में मौत हो गई। एक अन्य कांस्टेबल एम्स में भर्ती है। (Road accident of police constable) (One constable died in road accident)

पुलिस के अनुसार चूरू जिले में राजगढ़ तहसील के बास गोविंदसिंह निवासी जयप्रकाश (30) पुत्र हनुमानसिंह जाट (Constable Ramprakash Jat died in road accident) जोधपुर जिला ग्रामीण पुलिस की दईजर स्थित लाइन में पदस्थापित था। वह अपने साथी कांस्टेबल मोहनलाल मीणा के साथ मोटरसाइकिल पर गत 22 अक्टूबर की दोपहर शहर से दईजर स्थित पुलिस लाइन लौट रहा था।

कृषि विश्वविद्यालय के पास पहुंचे तो डिवाइडर के बीच बने कट से तेज रफ्तार व लापरवाही से ट्रैक्टर ट्रॉली आई और मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। सिर में चोट लगने से दोनों कांस्टेबल गंभीर घायल हो गए थे।

दुर्घटनास्थल के पास मौजूद एक व्यक्ति ने दोनों घायलों को मण्डोर रोड पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों की हालत काफी गंभीर होने पर उन्हें दूसरे अस्पताल रैफर किया गया।

पुलिस अधिकारियों को हादसे का पता लगा तो दोनों को एम्स में भर्ती कराया गया, जहां तीन दिन के संघर्ष करने के बाद मंगलवार अल-सुबह जयप्रकाश की मौत हो गई। उसके भाई रणवीरसिंह की तरफ से ट्रैक्टर ट्रॉली चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

सिर में चोट से थे बेहोश, दूसरे को होश आया

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सुनील पंवार ने बताया कि हादसे में दोनों सिपाहियों के सिर में गंभीर चोट लगी थी। दोनों बेहोश हो गए थे। जयप्रकाश का ब्रेन डेड हो गया था। चिकित्सकों ने उसे बचाने के भरसक प्रयास किए, लेकिन वह बच नहीं पाया। जयपुर में आमेर निवासी गंभीर घायल मोहनलाल मीणा को तीन दिन बाद मंगलवार को होश आया। अब उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है।

पुलिस सम्मान से विदाई, पुष्प चक्र अर्पित किए

पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंपा गया। एम्स मोर्चरी के बाहर ही मृतक जयप्रकाश को पुलिस सम्मान से अंतिम विदाई दी गई। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अनिल कयाल, एएसपी सुनील पंवार सहित पुलिस अधिकारियों ने पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

