Illegal wine shop : खुलेआम शराब की अवैध दुकान, थाना​धिकारी पर गाज

जोधपुरPublished: Feb 10, 2023 08:19:37 pm Submitted by: Vikas Choudhary

- थानाधिकारी और बीट कांस्टेबल निलम्बित, अवैध शराब, फ्रीज आदि जब्त, सेल्समैन गिरफ्तार

- रात 8 बजे बाद शराब बिक्री की जांच की तो दुकान ही फर्जी निकला

जोधपुर।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने रात आठ बजे बाद शराब की दुकानों से शराब की बिक्री (No liqour sale after 8 PM) होने पर पुलिस को जिम्मेदार मानकर बिक्री बंद करने के सख्त निर्देश दे रखे हैं। इसके उलट पुलिस की मिलीभगत के चलते जयपुर हाइवे पर बीनावास टोल प्लाजा के पास बगैर लाइसेंस के शराब की एक दुकान खुलेआम संचालित (Illegal wine shop was active in Jodhpur) होते मिली। रात आठ बजे बाद शराब बिक्री की आकस्मिक जांच करने के लिए जिला विशेष टीम (डीएसटी) ने दबिश दी तो हिमाकत की पोल खुल गई। कापरड़ा थानाधिकारी बलदेवराम जाजड़ा व बीट कांस्टेबल देदाराम को निलम्बित कर दिया गया। (SHO and Constable suspended) (Kaparda SHO Baldev Jajra and constable Dedaram suspended in Jodhpur)

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अनिल कयाल ने बताया कि हाइवे पर बीनावास टोल प्लाजा के पास शराब की दुकान बगैर लाइसेंस के संचालित होते पाई गई थी। मिलीभगत व ड्यूटी में लापरवाही मानते हुए कापरड़ा थानाधिकारी बलदेवराम जाजड़ा व बीट कांस्टेबल देदाराम को निलम्बित कर जांच के आदेश दिए गए हैं। लाइसेंसशुदा शराब की दुकान भी हाइवे पर संचालित नहीं हो सकती है।

हूबहू लाइसेंसशुदा शराब की तरह संचालित हो रही थी

रात आठ बजे बाद शराब की दुकानों से शराब बिक्री रोकने के सख्त निर्देश हैं। ऐसी दुकानों का पता लगाने के लिए आकस्मिक जांच कराई गई। डीएसटी ने बुधवार रात दुकान में छापा मारा तो न सिर्फ शराब की बिक्री हो रही थी। बल्कि शराब बेचते मिला रघुवीरसिंह शराब बिक्री का लाइसेंस भी नहीं पेश कर पाया। जांच करने पर दुकान पूरी तरह फर्जी पाई गई। दुकान के बाहर हूबहू लाइसेंसशुदा शराब की तरह नाम व शराब की ब्राण्ड के विज्ञापन होर्डिंग लगे थे। फ्रीज भी लगा रखा था।