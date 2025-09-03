Heavy Rain Alert: किसी भी वक्त राजस्थान के 12 जिलों में हो सकती है ताबड़तोड़ बारिश, बड़ा अलर्ट जारी

वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में पांच से सात सितंबर को बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में शहर में शुक्रवार से एक बार फिर मानसूनी बरसात होने का पूर्वानुमान है। इस सिस्टम का असर शुक्रवार, शनिवार और रविवार तक रहेगा। जोधपुर में मंगलवार को धूप-छांव का मौसम बना रहा। सुबह से ही धूप निकल आई। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा। इससे पहले जोधपुर शहर में बुधवार दोपहर मध्यम बारिश दर्ज की गई है।