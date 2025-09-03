Heavy Rain Alert: किसी भी वक्त राजस्थान के 12 जिलों में हो सकती है ताबड़तोड़ बारिश, बड़ा अलर्ट जारी

Rain Alert: उत्तरी बंगाल की खाड़ी में मंगलवार को एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो गया, जिसके आगामी 24 घंटों में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके असर से पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी भागों में तीन सितबर से पुन: भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
इस बीच मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आगामी 2 घंटों के भीतर नागौर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, धौलपुर, भरतपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान एक-दो दौर भारी बारिश का भी आ सकता है। विभाग ने इस दौरान मेगगर्जन, आकाशीय बिजली और तेज हवा की भी पूर्वानुमान जारी किया है।
इस प्रकार जयपुर, दौसा, अलवर, करौली, सवाईमाधोपुर, झुंझुनूं, सीकर, चूरू, बीकानेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने यहां मेघगर्जन और तेज हवा का येलो अलर्ट जारी किया है।
वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में पांच से सात सितंबर को बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में शहर में शुक्रवार से एक बार फिर मानसूनी बरसात होने का पूर्वानुमान है। इस सिस्टम का असर शुक्रवार, शनिवार और रविवार तक रहेगा। जोधपुर में मंगलवार को धूप-छांव का मौसम बना रहा। सुबह से ही धूप निकल आई। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा। इससे पहले जोधपुर शहर में बुधवार दोपहर मध्यम बारिश दर्ज की गई है।