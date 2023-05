IMD Orange Alert: आज और कल 12 जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी, पश्चिम विक्षोभ सक्रिय, ऑरेंज अलर्ट जारी

Weather forecast For Next 24 Hours : राजस्थान में रविवार से एक और नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से दो दिन तेज आंधी, बारिश के आसार हैं। इस दौरान 50 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेंगी। तेज बारिश और कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिरने व ओलावृष्टि की भी आशंका है। मौसम केंद्र जयपुर ने 12 जिलों में तेज बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 30 व 31 मई को भी आंधी, बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। हालांकि, असर थोड़ा कम हो जाएगा।



सुबह बारिश, दिन में उमस

जयपुर, कोटा, सीकर, चूरू सहित कई आस-पास के जिलों में शनिवार सुबह भी बादल छाए रहे। सीकर में सुबह करीब एक घंटे तक बारिश हुई। फतेहपुर क्षेत्र में बीस मिनट तक चने के आकार के ओले गिरे। कुछ देर की बारिश के बाद मौसम साफ हो गया और दिन में उमस ने परेशान किया। श्रींगगानगर में अंधड़ के साथ आई बारिश से टूट कर गिरे पेड़ों से गंगनहर प्रणाली की चार नहरों में कटाव आ गया। वहीं बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी को छोड़कर पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से कम रहा।





Orange alert: 28 May, 2023 at 0830 IST

*Severe thundersquall gusty winds 60-80 Kmph is moving towards S Madhopur, Kota, Baran,Jhalawar, Rajsamand, Bundi, Bhilwara, Chittorgarh, Udaipur districts.*