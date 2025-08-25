Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Weather Alert: देर शाम पलटी मारेगा मौसम, रात 8 बजे से पहले भारी बारिश की चेतावनी, रहें सावधान

Rajasthan Weather Alert: मौसम विभाग के अनुसार रात 8 बजे से पहले जयपुर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर जिले और आस-पास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान एक-दो दौर भारी बारिश का भी आ सकता है।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Aug 25, 2025

Weather Alert: राजस्थान में मानसून की जमकर बारिश हो रही है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। कोटा, नागौर और बूंदी जिले में स्थिति काफी खराब हो चुकी है। इस बीच मौसम विभाग ने नई चेतावनी जारी कर दी है। इस अलर्ट के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में आज देर शाम भारी बारिश हो सकती है।

विभाग के अनुसार रात 8 बजे से पहले जयपुर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर जिले और आस-पास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान एक-दो दौर भारी बारिश का भी आ सकता है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

यहां येलो अलर्ट जारी

वहीं नागौर, दौसा, चूरू, भरतपुर, हनुमानगढ़, अलवर, झुंझुनूं, सीकर, अजमेर, सवाईमाधोपुर, टोंक, दौसा, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद के अलग-अलग क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं तेज हवा चल सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

नागौर में सर्वाधिक बारिश

वहीं बीते 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के अधिकांश स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हुई। पश्चिमी राजस्थान के कई स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज की गई।

राज्य में सर्वाधिक बारिश नागौर 173 मिमी हुई। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार तीन चार दिन तक राज्य में कहीं-कहीं भारी-अति भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है।

Published on:

25 Aug 2025 06:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Weather Alert: देर शाम पलटी मारेगा मौसम, रात 8 बजे से पहले भारी बारिश की चेतावनी, रहें सावधान

