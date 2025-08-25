Weather Alert: देर शाम पलटी मारेगा मौसम, रात 8 बजे से पहले भारी बारिश की चेतावनी, रहें सावधान

विभाग के अनुसार रात 8 बजे से पहले जयपुर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर जिले और आस-पास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान एक-दो दौर भारी बारिश का भी आ सकता है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।