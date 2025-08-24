Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बूंदी

भारी बारिश का कहर, मेज नदी के किनारे के गांव बने टापू, रेक्स्यू में जुटे सेना के 115 जवान, 110 की बचाई जान

Flood in Bundi: खेड़ीया मान गांव के बाबूलाल गुर्जर, मोहनलाल व एक महिला भेड़ चराने गए थे, अचानक पानी बढ़ने से बीस घंटे तक टापू में फंसे रहे, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया।

बूंदी

Rakesh Mishra

Aug 24, 2025

flood in bundi
फंसे लोगों को नाव में बैठाकर लाते सेना के जवान। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के बूंदी क्षेत्र में हो रही तेज बरसात के चलते मेज नदी के किनारे बसे कई गांव टापू बन गए। यहां पर रविवार को अलसुबह से ही एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की टीमें चार नाव से लोगों की मदद में जुट गए।दोपहर बाद यहां 115 जवान नाव लेकर पहुंचे और शाम सात बजे तक 110 जनों को रेस्क्यू किया। फंसे हुए लोगों का पता लगाने के लिए जवानों ने ड्रोन का भी सहारा लिया।

शुक्रिया अदा करते नजर आए

बाढ़ग्रस्त गांवों में फंसे करीब लोगों को जैसे ही नावों में बिठाकर बाहर लाया जाता रहा। नाव से उतरते ही पीड़ित भगवान व प्रशासन का शुक्रिया अदा करते नजर आए। इन लोगों ने बताया कि कुछ नहीं बचा। मकान ढह गए और सामान बह गया।

ये भी पढ़ें

‘मना किया था लेकिन नहीं माने…’ कार कालीसिंध नदी में गिरी, दो शिक्षक समेत चार डूबे, दो के शव मिले
झालावाड़
Kalisindh River

बीस घंटे तक फंसे रहे चरवाहे

खेड़ीया मान गांव के बाबूलाल गुर्जर, मोहनलाल व एक महिला भेड़ चराने गए थे, अचानक पानी बढ़ने से बीस घंटे तक टापू में फंसे रहे, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया।

सेना ने सम्भाला मोर्चा

यहां पर सेना करीब 115 जवान लोगों को निकालने में जुटे रहे। वहीं ड्रोन से बाढ़ग्रस्त इलाकों पर नजर रखते नजर आए, साथ ही रेस्क्यू किए गए लोगों को सेना की मेडिकल टीम स्वास्थ्य जांच कर दवा भी दी गई। रात को रेस्क्यू जारी रखने के जनरेटर व लाइट की व्यवस्था की गई।

यह वीडियो भी देखें

बारिश ने उखाड़ा स्टेट हाईवे, आवागमन बंद

वहीं इंद्रगढ़ क्षेत्र के बाबई में कोटा दौसा मेगा हाईवे की सड़क व बाबई पुलिया क्षतिग्रस्त होने से आवागमन बाधित हो गया। सड़क के दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। वहीं रात्रि को भी पुलिस जवान पुलिया पर तैनात रहते हैं। बाबई पुलिस चौकी पर तैनात कांस्टेबल दिलराज के साथ पुलिस मित्र जितेंद्र व रिंकू मीणा भी माैके पर पहुंचे। इंद्रगढ़ सुमेरगंज मंडी रोड पर स्थित सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई।

ये भी पढ़ें

सवाईमाधोपुर में भारी बारिश का कहर, खेतों में बनी गहरी खाई…बहने लगे झरने, सेना ने संभाला मोर्चा, देखें वीडियो
सवाई माधोपुर
Heavy Rain In Sawai Madhopur

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 09:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / भारी बारिश का कहर, मेज नदी के किनारे के गांव बने टापू, रेक्स्यू में जुटे सेना के 115 जवान, 110 की बचाई जान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.