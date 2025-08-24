Patrika LogoSwitch to English

सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर में भारी बारिश का कहर, खेतों में बनी गहरी खाई…बहने लगे झरने, सेना ने संभाला मोर्चा, देखें वीडियो

सवाईमाधोपुर जिले का जड़ावता गांव में भारी बारिश के बाद जनजीवन ठहर गया है। दूर-दूर से खेतों से होकर बहता आ रहा पानी मिट्टी का कटाव करके एक जलप्रपात की तरह गिर रहा है।

सवाई माधोपुर

kamlesh sharma

Aug 24, 2025

Heavy Rain In Sawai Madhopur
Play video
फोटो दीनबन्धु वशिष्ठ

सवाईमाधोपुर। जिले का जड़ावता गांव में भारी बारिश के बाद जनजीवन ठहर गया है। दूर-दूर से खेतों से होकर बहता आ रहा पानी मिट्टी का कटाव करके एक जलप्रपात की तरह गिर रहा है। गिरते पानी के इस वेग में गांव के खेतों की भूमि कटकर गहरी खाई का रूप ले चुकी है। तेज बहता पानी एक नदी के रूप में अपना रास्ता खुद बनाकर अब आगे बनास की ओर जा रहा है। पानी की इस तबाही ने पक्के मकान और मंदिर ढहा दिए हैं। गांव में बिजली बंद है। जरूरी चीजें भी नहीं पहुंच पा रही है। अब गांव के लोग भगवान से मिन्नते मांग रहे हैं। साथ ही प्रशासन को कोसते नजर आ रहे हैं।

बता दें कि जिले में शुक्रवार रात से शनिवार रात तक तेज बारिश का दौर रहा। इस दौरान भारी बारिश से सूरवाल बांध ओवरफ्लो हो गया। इससे सूरवाल बांध पर करीब तीन से चार फीट की चादर चल रही है। बांध से बहता पानी नहर की बजाय कई गांवों में होते हुए कोटा-लालसोट हाईवे पर पहुंच रहा है। इससे सूरवाल, मैनपुरा और जड़ावता में हाईवे पर जलभराव के हालात बने हुए है। हाईवे से यह पानी आगे खेतों में होते हुए गांव में घुस रहा है। जो जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर रहा है।

Sawai Madhopur heavy rain

चार पक्के निर्माण सहित दो मंदिर ढहे

सूरवाल बांध सहित भगवतगढ़ से आ रहे इस पानी ने जड़ावता गांव में खेतों की मिट्टी का कटाव करते करीब 25 बीघा भूमि को गहरी खाई में तब्दील कर दिया है। जिसकी भरपाई शायद अब मुश्किल है। गांव में यह पानी झरनों की तरह नीचे गिर रहा है। गिरते पानी के इस वेग से मिट्टी का लगातार कटाव हो रहा है। अब तक मिट्टी के कटाव से यहां एक पक्का मकान और दो दुकान सहित दो मंदिर ढह गए हैं। यहां लगातार हो रहे मिट्टी के कटाव से गांव के और मकान भी ढहने की आशंका बनी हुई है।

प्रशासन सहित सेना ने संभाला मोर्चा, मंत्री भी पहुंचे

पिछले चार दिन से यहां हो रहे जल प्लावन जैसे हालातों के सोशल मीडिया पर वायरल होने और प्रशासन तक जानकारी पहुंचन पर रविवार को यहां प्रशासनिक टीमें दौड़ गई। इस दौरान यहां सेना को भी बुला लिया गया। हालांकि यहां एनडीआरएफ की टीम पहले से मौजूद थी। गांव के हालात की सूचना पाकर आपदा मंत्री डॉ. किरोडीलाल भी पहुंचे। जबकि वे एक दिन पहले भी हवाई दौरा कर गए थे, लेकिन गांव के हालात नहीं देखने से ग्रामीणों में गुस्सा था।

24 Aug 2025 07:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / सवाईमाधोपुर में भारी बारिश का कहर, खेतों में बनी गहरी खाई…बहने लगे झरने, सेना ने संभाला मोर्चा, देखें वीडियो

