Ajmer Rain: अजमेर में मूसलाधार बारिश… सड़कें नहर में तब्दील, जानें अभी कब तक होगी तेज बरसात

अजमेर। रविवार सुबह अजमेर शहर में हुई तेज बारिश ने जनजीवन को खासा प्रभावित कर दिया। सुबह हल्की बूंदाबांदी के साथ शुरू हुआ मौसम अचानक तेज बारिश में बदल गया। करीब एक घंटे की तेज बरसात के बाद शहर की मुख्य सड़कें जलमग्न हो गईं। गंज, महावीर सर्कल, मदार गेट और रेलवे स्टेशन मार्टिंडल ब्रिज के नीचे भारी जलभराव देखने को मिला। कई जगहों पर पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि दोपहिया वाहन और राहगीरों को निकलने में परेशानी हुई।