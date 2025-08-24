Heavy Rain Alert: राजस्थान में अभी और होगी मूसलाधार बारिश, 8 जिलों में 3 दिन लगातार भारी वर्षा का अलर्ट

जयपुर। राजस्थान में मानसून के दूसरे चरण का दौर रविवार को भी जारी है। मौसम केन्द्र ने आगामी 3 दिनों तक 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कोटा, बूंदी, बारां और भीलवाड़ा जिलों में अतिभारी बारिश का अलर्ट है। वहीं जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर और टोंक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं बाकी अन्य जिलों में मध्यम बारिश का अलर्ट घोषित किया है।
कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर और टोंक में लगातार दो दिन हुई बारिश से बाढ़ की स्थिति बन गई है। बूंदी के नैनवां और कापरेन में बचाव कार्य के लिए सेना को बुलाना पड़ा। एनडीआरएफ-एसडीआरएफ बचाव कार्य में लगी हुई हैं। जयपुर में भी रुक-रुककर सात घंटे में करीब दो भी इंच बारिश हुई।
हालात इतने खराब हो गए हैं कि बूंदी में भी बचाव कार्य के लिए सेना को बुलाना पड़ा। वहीं सवाईमाधोपुर में यार्ड में पानी भरने से जयपुर-मुंबई समेत तीन ट्रेनों को री-शेड्यूल किया गया है।
उधर टोंक में प्रशासन ने निवाई और उनियारा क्षेत्र में 426 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बारां जिले में शनिवार को बारिश थमने से थोड़ी राहत भी मिली। बीते 24 घंटे में बूंदी के नैनवां में रेकॉर्ड 20 इंच बारिश बारिश हुई। इसके अलावा टोंक के उनियारा और निवाई में करीब दस-दस इंच बारिश हुई। उधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को केशवरायपाटन और कापरेन क्षेत्र का दौरा कर हालात जाने।
सवाईमाधोपुर जिले में जमकर हो रही बारिश से कई रास्ते बह गए हैं। वहीं कई रास्तों पर आवागमने बंद हो गया है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। खण्डार-श्योपुर मार्ग, शिवाड़-जयपुर मार्ग, गंगापुरसिटी - हिण्डौन मार्ग, गंगापुरसिटी-सवाईमाधोपुर मार्ग, भाड़ौती-लालसोट मेगा हाईवे समेत कई बड़े रास्तों पर आवागमन बाधित हो गया है। वहीं कई इलाके मुख्य इलाकों से कट गए हैं।
हाड़ौती में भारी बारिश के चलते दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे पर एक बार फिर से यातायात बन्द करना पड़ा। लबान स्थित इंटरचेंज पर पत्थर के स्लीपर लगा कर सड़क को बन्द किया गया है। गौरतलब है कि क्षेत्र में लगातार हो रही बरसात से कोटा-दौसा मेगा हाईवे की पापडी पुलिया व बाबई पुलिया जलमग्न होने से एक्सप्रेस सड़क को बन्द करना पड़ा है। पूर्व में हुई बरसात के कारण जिला कलक्टर के निर्देश पर बन्द किया गया था।
मौसम विभाग के मुताबिक, अरब सागर से उठा मानसूनी तंत्र पूर्वी और मध्य राज्यों को खूब भिगो रहा है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 21.9 मिमी बारिश राजस्थान में हुई। अगस्त में अब तक जिन राज्यों में वर्षा औसत से कम रही, वहां बारिश का कोटा पूरा होने वाला है। पिछले 24 घंटे में प. बंगाल, मेघालय, झारखंड में भारी तो मप्र, गुजरात, नई दिल्ली, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, बिहार और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम दर्जे की बारिश हुई।