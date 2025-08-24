Heavy Rain Alert: राजस्थान में अभी और होगी मूसलाधार बारिश, 8 जिलों में 3 दिन लगातार भारी वर्षा का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, अरब सागर से उठा मानसूनी तंत्र पूर्वी और मध्य राज्यों को खूब भिगो रहा है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 21.9 मिमी बारिश राजस्थान में हुई। अगस्त में अब तक जिन राज्यों में वर्षा औसत से कम रही, वहां बारिश का कोटा पूरा होने वाला है। पिछले 24 घंटे में प. बंगाल, मेघालय, झारखंड में भारी तो मप्र, गुजरात, नई दिल्ली, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, बिहार और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम दर्जे की बारिश हुई।