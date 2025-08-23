Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Rajasthan: बाढ़ प्रभावित इलाके में NDRF की बचाव ट्रॉली पलटने से हड़कंप, कई जवान घायल; देखें VIDEO

लोगों को बचाने के लिए NDRF टीम की एक ट्रॉली से जा रही थी, तभी अचानक ट्रॉली पलट गई।

सवाई माधोपुर

Lokendra Sainger

Aug 23, 2025

Sawaimadhopur Flood
Photo- Patrika Network

Sawaimadhopur Flood: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के सूरवाल गांव में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों को बचाने पहुंची NDRF की टीम (नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स) एक ट्रॉली से जा रही थी। तभी अचानक ट्रॉली पलट गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। इस हादसे में कई NDRF जवान घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश से सूरवाल क्षेत्र में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ गया है। कई घर जलमग्न हो चुके हैं और दर्जनों लोग फंस गए हैं। NDRF की एक टीम, जिसमें 10-12 जवान सवार थे, रबर बोट और ट्रॉली के जरिए बचाव अभियान चला रही थी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के इन 2 जिलों में अत्यंत भारी बारिश! IMD ने रेड अलर्ट किया जारी, 3 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित
जयपुर
IMD Alert

हादसे में कई जवान घायल

सुबह करीब 10 बजे सूरवाल नदी के किनारे तेज बहाव में ट्रॉली पलट गई। इससे ट्रॉली में सवार जवान बहने लगे, लेकिन साथी जवानों ने तुरंत उन्हें बचाया। हालांकि रबर वोट के नीचे आने से कई जवान घायल हो गए। घायल जवानों को तुरंत सवाई माधोपुर के जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में करीब 5 जवान घायल हुए हैं, जिनमें से दो को गंभीर चोटें आई हैं।

ये भी पढ़ें

Rain Alert 24-25-26 Aug: राजस्थान के इन 4 जिलों में ‘मूसलाधार’ बारिश! IMD का RED अलर्ट; जानें आगे कैसा रहेगा मौसम?
जयपुर
rajasthan weather news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Aug 2025 09:33 pm

Published on:

23 Aug 2025 09:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Rajasthan: बाढ़ प्रभावित इलाके में NDRF की बचाव ट्रॉली पलटने से हड़कंप, कई जवान घायल; देखें VIDEO

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.