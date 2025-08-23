Rajasthan: बाढ़ प्रभावित इलाके में NDRF की बचाव ट्रॉली पलटने से हड़कंप, कई जवान घायल; देखें VIDEO

Sawaimadhopur Flood: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के सूरवाल गांव में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों को बचाने पहुंची NDRF की टीम (नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स) एक ट्रॉली से जा रही थी। तभी अचानक ट्रॉली पलट गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। इस हादसे में कई NDRF जवान घायल हो गए।
जानकारी के अनुसार, पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश से सूरवाल क्षेत्र में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ गया है। कई घर जलमग्न हो चुके हैं और दर्जनों लोग फंस गए हैं। NDRF की एक टीम, जिसमें 10-12 जवान सवार थे, रबर बोट और ट्रॉली के जरिए बचाव अभियान चला रही थी।
सुबह करीब 10 बजे सूरवाल नदी के किनारे तेज बहाव में ट्रॉली पलट गई। इससे ट्रॉली में सवार जवान बहने लगे, लेकिन साथी जवानों ने तुरंत उन्हें बचाया। हालांकि रबर वोट के नीचे आने से कई जवान घायल हो गए। घायल जवानों को तुरंत सवाई माधोपुर के जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में करीब 5 जवान घायल हुए हैं, जिनमें से दो को गंभीर चोटें आई हैं।