Rajasthan: बाढ़ प्रभावित इलाके में NDRF की बचाव ट्रॉली पलटने से हड़कंप, कई जवान घायल; देखें VIDEO

सुबह करीब 10 बजे सूरवाल नदी के किनारे तेज बहाव में ट्रॉली पलट गई। इससे ट्रॉली में सवार जवान बहने लगे, लेकिन साथी जवानों ने तुरंत उन्हें बचाया। हालांकि रबर वोट के नीचे आने से कई जवान घायल हो गए। घायल जवानों को तुरंत सवाई माधोपुर के जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में करीब 5 जवान घायल हुए हैं, जिनमें से दो को गंभीर चोटें आई हैं।