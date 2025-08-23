Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

जयपुर

Rain Alert 24-25-26 Aug: राजस्थान के इन 4 जिलों में ‘मूसलाधार’ बारिश! IMD का RED अलर्ट; जानें आगे कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने प्रदेश के चार जिलों में रेड अलर्ट (Red Alert) जारी किया है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 23, 2025

rajasthan weather news
Photo- Patrika Network

Rajasthan Rain Alert: राजस्थान में एक फिर मानसून मेहरबान है। प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में कोटा, बांरां, बूंदी जिलों में कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश दर्ज की गई। (Heavy Rain in Rajasthan) सर्वाधिक बारिश 502 mm नैनवा, बूंदी में दर्ज की गई है। आज भी परिसंचरण तंत्र (Circulatory System) दक्षिण पश्चिम UP व आसपास के पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। मानसून ट्रफ लाइन (Monsoon Trough Line) भी राज्य से होकर गुजर रही है।

मौसम विभाग ने प्रदेश के चार जिलों में रेड अलर्ट (Red Alert) जारी किया है। जिसके तहत बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा और बांरा में अत्यंत भारी बारिश की संभावना जताई है।

IMD Alert

इन जिलों में IMD का डबल अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 120 मिनट के लिए जयपुर, जयपुर शहर, नागौर, सीकर, टोंक, दौसा जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा व एक दो दौर भारी वर्षा, आकाशीय बिजली व तेज सतही हवा (अपेक्षित हवा की गति 30-40Kmph) आने की संभावना है।

वहीं, अजमेर, भीलवाड़ा, करौली, सवाईमाधोपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा बारां, झालावाड़, चूरू, झुंझुनूं, पाली, धौलपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, अलवर और भरतपुर में येलो अलर्ट (IMD Alert) जारी किया है। इन स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा, आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर तेज़ हवा (20-30 kmph) की संभावना है।

23 अगस्त को यहां बारिश!

मौसम केंद्र जयपुर ने 23 अगस्त, शनिवार को कोटा संभाग व आसपास के जिलों में कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश, जयपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं अति भारी बारिश व शेष भागों में मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना जताई है।

24-25-26 अगस्त को यहां बारिश की चेतावनी

वहीं, विभाग के अनुसार, 24 अगस्त को भारी, अतिभारी व कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में जारी रहने की प्रबल संभावना है। दक्षिणी व दक्षिण-पश्चिमी भागों में भारी, अतिभारी बारिश का दौर 25-26 अगस्त को दर्ज होने की प्रबल संभावना है। पश्चिमी राज के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश आगामी 4-5 दिन दर्ज होने की आशंका है।

rajasthan rain

Published on:

23 Aug 2025 03:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rain Alert 24-25-26 Aug: राजस्थान के इन 4 जिलों में ‘मूसलाधार’ बारिश! IMD का RED अलर्ट; जानें आगे कैसा रहेगा मौसम?

