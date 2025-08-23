Rain Alert 24-25-26 Aug: राजस्थान के इन 4 जिलों में ‘मूसलाधार’ बारिश! IMD का RED अलर्ट; जानें आगे कैसा रहेगा मौसम?

Rajasthan Rain Alert: राजस्थान में एक फिर मानसून मेहरबान है। प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में कोटा, बांरां, बूंदी जिलों में कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश दर्ज की गई। (Heavy Rain in Rajasthan) सर्वाधिक बारिश 502 mm नैनवा, बूंदी में दर्ज की गई है। आज भी परिसंचरण तंत्र (Circulatory System) दक्षिण पश्चिम UP व आसपास के पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। मानसून ट्रफ लाइन (Monsoon Trough Line) भी राज्य से होकर गुजर रही है।