Rain Alert: राजस्थान के 29 जिलों में बदलेगा मौसम, IMD की नई भविष्यवाणी जारी, बारिश से मिलेगी राहत

Rajasthan Rain Alert: राजस्थान के कई जिलों में आगामी दो घंटे के भीतर बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज से लेकर येलो अलर्ट तक जारी किया है। विभाग के अनुसार बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर जिले और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्मय बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। विभाग ने इस जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।