जोधपुर

Rain Alert: राजस्थान के 29 जिलों में बदलेगा मौसम, IMD की नई भविष्यवाणी जारी, बारिश से मिलेगी राहत

Rajasthan Rain Alert: मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक बारिश बांसवाड़ा के भूंगड़ा में 110 मिलीमीटर दर्ज की गई। सर्वाधिक अधिकतम तापमान बीकानेर में 40.1 डिग्री दर्ज किया गया।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Aug 19, 2025

rain alert
फाइल फोटो- पत्रिका

Rajasthan Rain Alert: राजस्थान के कई जिलों में आगामी दो घंटे के भीतर बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज से लेकर येलो अलर्ट तक जारी किया है। विभाग के अनुसार बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर जिले और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्मय बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। विभाग ने इस जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

वहीं जयपुर, दौसा, नागौर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, अजमेर, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के अलग-अलग क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्मय बारिश हो सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

Rajasthan Rain alert

उमस ने किया बेहाल

मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक बारिश बांसवाड़ा के भूंगड़ा में 110 मिलीमीटर दर्ज की गई। सर्वाधिक अधिकतम तापमान बीकानेर में 40.1 डिग्री दर्ज किया गया। गौरतलब है कि पिछले चार दिन से भीषण उमस ने जोधपुर शहर की हालत खस्ता कर दी है।

बारिश का इंतजार कर रहे शहरवासी पसीने से तरबतर हो रहे हैं। गर्मी में अब बुजुर्गों और बच्चों की तबीयत खराब होने लग गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की ट्रफ लाइन जैसलमेर, उदयपुर से होकर गुजर रही है। ट्रफ लाइन के प्रदेश के ऊपर आने के बावजूद मारवाड़ में अब तक सूखा बना हुआ है। जोधपुर में बारिश हुए एक पखवाड़े से अधिक समय हो गया है।

यह वीडियो भी देखें

सप्ताहांत में बारिश की पूरी उम्मीद

मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर और संभाग के इलाकों में अभी हल्की से लेकर तेज बारिश का मौसम बना हआ है क्योंकि मानसून की ट्रफ लाइन दक्षिण हिस्से में है। फिर भी सप्ताहांत में बारिश होने की पूरी उमीद रहेगी। इस दौरान बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक सिस्टम बनेंगे और बरसेंगे।

19 Aug 2025 04:40 pm

Rain Alert: राजस्थान के 29 जिलों में बदलेगा मौसम, IMD की नई भविष्यवाणी जारी, बारिश से मिलेगी राहत

