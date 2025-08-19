Heavy Rain 19 August: राजस्थान के इन तीन जिलों में अगले तीन घंटे में भारी बारिश, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

Rajasthan Weather Alert: जयपुर। राजस्थान में मंगलवार को कई जिलों में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने कई जिलों में ओरेंज व यलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने 19 अगस्त दोपहर 3.30 बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के अनुसार राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर व जैसलमेर जिले और आस-पास के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है।
इसके अलावा 26 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के अनुसार इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग के अनुसार आगामी तीन-चार दिन दक्षिण राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है। शेष जयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर व बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं मेधगर्जन के साथ हल्की व मध्यम बारिश की संभावना है।
इधर मौसम विभाग ने आगामी 21 अगस्त को तीन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार डूंगरपुर,सिरोही व उदयपुर जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी दी है।
इधर अगस्त के आखिरी सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में मानसूनी तंत्र बनेगा। इससे राज्य के अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय होने व बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।