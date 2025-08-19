Heavy Rain 19 August: राजस्थान के इन तीन जिलों में अगले तीन घंटे में भारी बारिश, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

Rajasthan Weather Alert: जयपुर। राजस्थान में मंगलवार को कई जिलों में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने कई जिलों में ओरेंज व यलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने 19 अगस्त दोपहर 3.30 बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के अनुसार राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर व जैसलमेर जिले और आस-पास के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है।

इसके अलावा 26 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के अनुसार इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।