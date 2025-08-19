Rajasthan weather: राजस्थान में फिर सक्रिय हुआ मानसून, 21 अगस्त को 3 जिलों में रेड अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार आगामी तीन-चार दिन दक्षिण राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है। शेष जयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर व बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं मेधगर्जन के साथ हल्की व मध्यम बारिश की संभावना है।