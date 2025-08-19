Rajasthan weather: राजस्थान में फिर सक्रिय हुआ मानसून, 21 अगस्त को 3 जिलों में रेड अलर्ट

Heavy Rainfall Alert: जयपुर। राजस्थान में मानसून एक बार फिर पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। कुछ हिस्सों में भारी बारिश तो कहीं-कहीं अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों को मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है।
मौसम विभाग के अनुसार आगामी तीन-चार दिन दक्षिण राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है। शेष जयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर व बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं मेधगर्जन के साथ हल्की व मध्यम बारिश की संभावना है।
इधर मौसम विभाग ने आगामी 21 अगस्त को तीन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार डूंगरपुर,सिरोही व उदयपुर जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी दी है।
इधर अगस्त के आखिरी सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में मानसूनी तंत्र बनेगा। इससे राज्य के अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय होने व बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।