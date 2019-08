देश में अपराध कम करने के लिए सत्संग बढ़ाएं : राष्ट्र संत चंद्रप्रभ सागर

जोधपुर. राष्ट्र संत चंद्रप्रभ सागर ( saint chandraprabh sagar ) ने कहा कि देश में अपराध कम करने हैं तो सत्संग को बढ़ाना होगा। जो अपराधी ( criminal ) जेल में 10 साल में भी नहीं सुधरता वह संतों के सत्संग ( satsang of saints ) से मात्र 10 दिन में सुधर जाएगा( become gentleman ) । वे शनिवार को गांधी मैदान में आयोजित प्रवचनमाला के दौरान प्रभु तक कैसे पहुंचाएं अपनी प्रार्थना विषय पर शहर के बाशिंदों को संबोधित कर रहे ( addressing citizens of jodhpur ) थे।