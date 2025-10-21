भारत का सख्त रुख: दिवाली पर पाक रेंजर्स का नहीं करवाया मुंह मीठा, राजस्थान बॉर्डर पर नहीं बंटी मिठाई

हालांकि यह परंपरा पिछले कुछ वर्षों से अनियमित हो गई है। वर्ष 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी भारत ने पाकिस्तान को मिठाई नहीं भेजी थी। इसके बाद जब भारत ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाई, तब पाकिस्तान ने विरोध में बीएसएफ द्वारा भेजी गई मिठाई स्वीकार करने से मना कर दिया था। अब दिवाली पर भी मिठाई नहीं भेजने के फैसले से यह संकेत गया है कि भारत ने इस परंपरा को फिलहाल स्थगित कर दिया है और आतंकवाद के खिलाफ अपने सख्त रुख को बरकरार रखा है।