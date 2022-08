Rape Molestation : मित्र की पत्नी से बलात्कार, छेड़छाड़ से मासूम पुत्री सदमे में

- आरोपी गिरफ्तार

जोधपुर Published: August 10, 2022 10:40:30 pm

जोधपुर।

जिले में एक व्यक्ति ने अपने ही व्यापारिक मित्र की पत्नी से बलात्कार (Rape with friend's wife) के बाद यौन शोषण किया। इतना ही नहीं आरोपी ने महिला की मासूम पुत्री से भी छेड़छाड़ (Molestation with minor daughter of rape victim) की। जिससे वह सदमे आ गई और अस्पताल में भर्ती भी कराया गया।पुलिस ने बलात्कार, छेड़छाड़ व पोक्सो की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार किया।

थानाधिकारी ने बताया कि महिला की शिकायत पर पति के व्यापारिक मित्र के खिलाफ डरा-धमकाकर बलात्कार व यौन शोषण और तेरह साल की मासूम पुत्री से छेड़छाड़ व पोक्सो में मामला दर्ज किया गया। चालीस वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि पति का व्यापारिक मित्र होने के चलते आरोपी उसके घर में आता जाता था। गत फरवरी में जब आरोपी घर आया तो महिला अकेली थी। इस दौरान आरोपी ने डरा-धमकाकर महिला से बलात्कार किया। फिर वह पति की गैर मौजूदगी में उसके घर आने लगा और डरा-धमकाकर देह शोषण करने लग गया था।

गत नौ अगस्त को भी आरोपी उसके घर आया और महिला से जबरदस्ती करने लगा था। महिला के चिल्लाने पर अचानक मासूम पुत्री कमरे में आ गई थी। यह देख आरोपी ने मासूम से छेड़छाड़ की थी।

जिससे मासूम इतना घबरा गई कि उसमें सदमा बैठ गया। जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि मासूम को छुट्टी मिल गई है, लेकिन वह अभी भी सदमे में बताई जाती है।

मासूम के घर पहुंचने पर पीडि़ता ने थाने पहुंची, जहां आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।पुलिस ने मां व पुत्री के बयान दर्ज कर मेडिकल कराया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

