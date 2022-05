Jain Sainth : जैन मुनियों की जान लेने वाला डम्पर पकड़ा (Dumper seized who killed Jain Sainth)

- पैदल विहार कर रहे दो जैन मुनियों की डम्पर की चपेट से मौत प्रकरण

- डम्पर चालक फरार

जोधपुर Published: May 31, 2022 11:39:05 pm

जोधपुर।

कुड़ी भगतासनी थाना पुलिस (Police station Kudi Bhagtasni) ने मोगड़ा के पास सड़क हादसे में दो जैन मुनियों (2 Jain Saith killed by Dumper) की मृत्यु व एक जैन मुनि को घायल करने वाले डंपर (Dumper who killed Jain Saith was seized) को मंगलवार को जब्त कर लिया। जबकि चालक (Dumper driver still ran away in Jain Sainth killed case) अभी तक पकड़ में नहीं आया है।

थानाधिकारी सुमेरदान चारण ने बताया कि गत 21 मई की सुबह 3.45 बजे मोगड़ा के पास डम्पर चालक ने पैदल विहार कर रहे तीन जैन मुनियों को चपेट में ले लिया था। डम्पर तीनों को कुचलते हुए निकल गया था। जिससे जैन मुनि चरण तिलक व चैतन्य तिलक की मृत्यु हो गई थी। जबकि शाश्वत तिलक के चोट आईं थी। एएसआइ शिवराज की तरफ से अज्ञात डम्पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। चालक डम्पर को मौके से भगा ले गया था। इस संबंध में सीसीटीवी कैमरे व दुर्घटनास्थल के आस-पास के लोगों से जानकारी जुटाने के बाद एक डम्पर की पहचान की गई। पुलिस ने डम्पर मालिक धींगाणा निवासी भंवरलाल पटेल को जांच के लिए थाने बुलाया। पूछताछ में इसी डम्पर से हादसा होने की पुष्टि हुई।

पूछताछ में सामने आया कि जाजीवाल गहलोतान निवासी रमेश राव डम्पर चालक था। उसी से हादसा हुआ था। जो हादसे के बाद से फरार है। पुलिस ने डम्पर जब्त किया है। जबकि चालक की तलाश की जा रही है।

गौरतलब है कि दुर्घटना करने वाले डम्पर के पकड़ में न आने से जैन समाज में रोष व्याप्त था। जैन समाज के प्रतिनिधि मण्डल ने डम्पर को न पकड़ने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी।

