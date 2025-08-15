Jodhpur: स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने जा रहे छात्रों को ट्रक ने कुचला, एक की मौके पर मौत, तीन घायल

बताया जा रहा है कि चारों छात्र बाइक पर सवार होकर स्कूल जा रहे थे, जैसे ही वे रेजीडेंसी रोड चौराहे पर पहुंचे। तेज रफ्तार व लापरवाही से आए अज्ञात ट्रक ने बाइक को चपेट में ले लिया। ऐसे में बाइक सवार चारों छात्र नीचे गिर गए। ट्रक की पहिया एक छात्र के सिर से गुजर गई, ऐसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद सड़क पर चारों तरफ खून फैल गया।