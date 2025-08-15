Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Jodhpur: स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने जा रहे छात्रों को ट्रक ने कुचला, एक की मौके पर मौत, तीन घायल

Jodhpur Accident: राजस्थान के जोधपुर जिले में 15 अगस्त के दिन सुबह-सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। बाइक पर सवार होकर सीएम भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे 4 छात्रों को ट्रक ने कुचल दिया, इसमें एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई।

जोधपुर

Kamal Mishra

Aug 15, 2025

Jodhpur Accident
घायल छात्र (फोटो-पत्रिका)

जोधपुर। स्वतंत्रता दिवस के दिन सुबह-सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। जिले के रेजीडेंसी रोड चौराहे पर स्कूली ड्रेस में जा रहे छात्रों को तेज रफ्तार ट्रक ने अपने चपेट में ले लिया। ट्रक का पहिया एक छात्र के सिर के ऊपर से गुजर गई, ऐसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दो छात्रों की हालत गंभीर है, जबकि एक छात्र को मामूली चोटे आई हैं।

जानकारी के अनुसार चार छात्र मोटर साइकिल पर सवार होकर सुबह-सुबह राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए स्कूली ड्रेस में घर से निकले थे। घटना स्थल से आए वीडियो में साफतौर पर देखा गया कि सभी छात्र स्कूली ड्रेस में थे। वहीं उनके हाथ में तिरंगे वाली पट्टी भी नजर आई।

Independence Day 2025: आज जोधपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे ध्वजारोहण, 12 लोग होंगे सम्मानित
जोधपुर
cm in jodhpur

सिर के ऊपर से गुजरा ट्रक का पहिया

बताया जा रहा है कि चारों छात्र बाइक पर सवार होकर स्कूल जा रहे थे, जैसे ही वे रेजीडेंसी रोड चौराहे पर पहुंचे। तेज रफ्तार व लापरवाही से आए अज्ञात ट्रक ने बाइक को चपेट में ले लिया। ऐसे में बाइक सवार चारों छात्र नीचे गिर गए। ट्रक की पहिया एक छात्र के सिर से गुजर गई, ऐसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद सड़क पर चारों तरफ खून फैल गया।

घायल मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती

मृतक छात्र का नाम लोकेन्द्र सिंह पुत्र विजय सिंह बताया जा रहा है। प्रदीप, महावीर व हिमांशु घायल हुए हैं। घायलों को मथुरादास माथुर अस्पताल ले जाया गया है। शव भी मोर्चरी में रखवाया गया है। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर भाग गया, जिसकी तलाश में नाकाबंदी कराई गई है। हादसे की तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि उन्हें हम नहीं दिखा सकते हैं।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

बताया जा रहा है कि चारों छात्र राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने बरकतुल्लाह खां स्टेडियम जा रहे थे। जहां पर आज सीएम भजनला शर्मा भी पहुंचे हैं। हादसे के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। हादसे का पता लगते ही परिजन घटनास्थल पहुंच गए। छात्र का शव और मौके पर खून व हालात देख पैरों तले जमीन खिसक गई।

ये भी पढ़ें

दौसा सड़क हादसा: बिखर गए छह परिवार, शव पहुंचे तो मचा कोहराम, गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार
दौसा
image

accident

accident death

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 08:22 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur: स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने जा रहे छात्रों को ट्रक ने कुचला, एक की मौके पर मौत, तीन घायल

