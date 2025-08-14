दौसा सड़क हादसा: बिखर गए छह परिवार, शव पहुंचे तो मचा कोहराम, गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार

दौसा। मनोहरपुर-दौसा नेशनल हाईवे पर बासड़ी बाईपास पुलिया के समीप हुए भीषण सड़क हादसे के बाद से यूपी के ऐटा जिला स्थित असरोली गांव में मातम पसरा हुआ है। घरों में चूल्हे नहीं जले। हादसे में छह परिवार बिखर गए हैं। किसी का चिराग बुझ गया तो कोई पत्नी व बच्चे की मौत के बाद अकेला रह गया है। दौसा जिला अस्पताल से एम्बुलेंसों से बुधवार शाम जब शवों को अचरोली पहुंचाया गया तो पूरा गांव जमा हो गया। हर किसी की आंख से आंसू बह निकले। मृतकों के परिजनों को रो-रोकर हाल-बेहाल हो गया। अचरोली में मृतक महिलाओं का दाह संस्कार किया गया, वहीं बच्चों को दफनाया गया। दो शवों का 15 किमी दूर रसूलपुर गढ़ोली तो दो का फिरोजाबाद स्थित खेड़ा गणेशपुर में अंतिम संस्कार हुआ।
गौरतलब है कि दौसा-मनोहरपुर नेशनल हाईवे पर मंगलवार देर रात करीब साढ़े तीन बजे खाटूश्यामजी व सालासर बालाजी के दर्शन कर लौट रहे यूपी के ऐटा जिला निवासी श्रद्धालुओं की पिकअप एक होटल के बाहर खड़े कंटेनर से टकरा गई थी। हादसे में पिकअप सवार 11 जनों की मौत हो थी, जिनमें 7 बच्चे व 4 महिलाएं थी। जयपुर रेफर किए गए आठ घायलों में से सात की हालत में अब सुधार है। एकमात्र मनोज पुत्र लाखन सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है। दौसा में भर्ती चारों को इलाज के बाद घर भेज दिया है। पुलिस की जांच में प्रथम दृष्टया सामने आया है कि चालक को नींद की झपकी आने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर टकरा गया। घटना के वक्त पिकअप सवार सभी लोग नींद में थे।
एटा निवासी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि असरोली गांव से लोधी राजपूत परिवार के आसपास रहने वाले रिश्तेदार व पड़ोसी करीब 40-45 लोग 11 अगस्त को दो पिकअप से खाटूश्यामजी व सालासर बालाजी दर्शन करने के लिए निकले थे। 12 अगस्त को सभी ने खाटूश्यामजी के दर्शन किए। हंसी-खुशी के माहौल में फोटोज व सेल्फी ली गई। भंडारे में प्रसादी पाई। शाम को सालासर दर्शन किए। रास्ते में खाना बनाकर मिल-बांटकर खाया और गांव के लिए रवाना हुए, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच सके।
हादसे में भाभी व बच्चों को गंवाने वाले असरोली निवासी राजवीर ने बताया कि उनकी आखिरी बार भाभी और बच्चों से वीडियो कॉल पर हुई थी। सभी बहुत खुश थे। बच्चों ने खूब सारे खिलौने खरीदे थे, जो वीडियो कॉल पर दिखाए थे। बच्चे कह रहे थे, घर आकर खूब मस्ती करेंगे। सुबह घटना की सूचना गांव में फैली तो भाभी को फोन किया जो पुलिस वाले ने उठाया।
घटना की जांच के लिए गुरुवार को केन्द्रीय सडक़ एवं परिवहन मंत्रालय से जुड़ी सेव लाइफ फाउंडेशन की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने फोरेंसिंक जांच के अलावा सीन रिक्रिएट किया। क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। मौके पर मौजूद लोगों से बात की। हाईवे में मौजूद खामियों को भी चिह्नित किया। टीम अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को देगी, इसके बाद हादसों की रोकथाम व हाईवे में सुधार के लिए जरूरी निर्णय किए जाएंगे। इसके अलावा जिला प्रशासन की संयुक्त टीम भी हादसे की जांच में जुटी हुई है।