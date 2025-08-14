दौसा सड़क हादसा: बिखर गए छह परिवार, शव पहुंचे तो मचा कोहराम, गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार

गौरतलब है कि दौसा-मनोहरपुर नेशनल हाईवे पर मंगलवार देर रात करीब साढ़े तीन बजे खाटूश्यामजी व सालासर बालाजी के दर्शन कर लौट रहे यूपी के ऐटा जिला निवासी श्रद्धालुओं की पिकअप एक होटल के बाहर खड़े कंटेनर से टकरा गई थी। हादसे में पिकअप सवार 11 जनों की मौत हो थी, जिनमें 7 बच्चे व 4 महिलाएं थी। जयपुर रेफर किए गए आठ घायलों में से सात की हालत में अब सुधार है। एकमात्र मनोज पुत्र लाखन सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है। दौसा में भर्ती चारों को इलाज के बाद घर भेज दिया है। पुलिस की जांच में प्रथम दृष्टया सामने आया है कि चालक को नींद की झपकी आने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर टकरा गया। घटना के वक्त पिकअप सवार सभी लोग नींद में थे।