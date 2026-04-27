Jodhpur Airport: एक महीने बाद कल से फिर शुरू होगा जोधपुर एयरपोर्ट, इन 6 शहरों के लिए मिलेंगी 9 फ्लाइट

जोधपुर एयरपोर्ट। पत्रिका फाइल फोटो
जोधपुर। रनवे मरम्मत कार्य के चलते पिछले करीब एक महीने से बंद जोधपुर एयरपोर्ट मंगलवार से फिर शुरू हो रहा है। इसी के साथ जोधपुर एयरपोर्ट पर समर शेड्यूल लागू हो जाएगा। इस बार छह शहरों के लिए 9 उड़ानें हैं। हमेशा की तरह इस गर्मी में भी जयपुर-जोधपुर फ्लाइट बंद कर दी गई है।
इसके अलावा इंदौर के लिए भी फ्लाइट नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इस साल पहली बार गर्मियों में जैसलमेर एयरपोर्ट का संचालन शुरू किया जा रहा है। जैसलमेर एयरपोर्ट से 3 मई से एकमात्र जैसलमेर-जयपुर उड़ान का संचालन एलायंस एयर की ओर से किया जाएगा। इससे जोधपुर आने वाले यात्री जैसलमेर जाकर वापसी में आसानी से जयपुर होते हुए दिल्ली लौट सकेंगे।
नागर विमानन महानिदेशालय के समर शेड्यूल के अनुसार 28 अप्रैल से जोधपुर से छह शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलूरु, अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद के लिए उड़ानें संचालित होगी। इनमें दिल्ली, मुंबई और बेंगलूरु के लिए प्रतिदिन दो-दो फ्लाइट उपलब्ध रहेंगी, जबकि अन्य शहरों के लिए एक-एक उड़ान होगी। इंडिगो और एयर इंडिया के अलावा इस बार एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी जोधपुर से अपनी सेवाएं जारी रखने का निर्णय किया है। एयर इंडिया अपनी एकमात्र जोधपुर-बेंगलूरू उड़ान का संचालन करेंगी।
जोधपुर एयरपोर्ट डिफेंस एयरपोर्ट है। यहां रनवे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल एयरफोर्स संभालती है। रनवे मरम्मत के कारण जोधपुर सिविल एयरपोर्ट 29 मार्च से 27 अप्रैल तक बंद किया गया है। रनवे की मरम्मत तीन फेज में हो रही है। पहला फेज एक मार्च से 28 मार्च तक था जब रनवे के एक सिरे की री-कारपेंटिंग की जा रही थी तब फ्लाइट बंद करने की जरुरत नहीं पड़ी थी। 29 मार्च से लेकर 27 अप्रैल तक दूसरा फेज है जब रनवे की मध्य से मरम्मत की जा रही है।
तीसरा फेज 28 अप्रैल से शुरू होकर 17 मई तक चलेगा जब रनवे के दूसरे छोर की मरम्मत की जाएगी यानी इस दौरान फ्लाइट्स एक ही छोर से उत्तर और चढ़ सकेंगी। सामान्यतः रनवे को 8 से 10 सेंटीमीटर खोदकर मरम्मत की जाती है लेकिन जोधपुर में रनवे की नीचे पानी की समस्या होने से इसे 30 सेंटीमीटर तक खोदकर री-कारपेटिंग की गई है। रनवे की मरम्मत सात साल बाद हो रही है। रनवे की चौडाई और लम्बाई में कोई अंतर नहीं आएगा।
|कम्पनी
|फ्लाइट्स
|जोधपुर से प्रस्थान
|गंतव्य पहुंच
|ऑपरेशन दिन
|इंडिगो
|जोधपुर-बेंगलुरू
|सुबह 9:20 बजे
|दोपहर 12:05 बजे
|1, 3, 5, 7
|इंडिगो
|जोधपुर-दिल्ली
|सुबह 11:35 बजे
|दोपहर 1:00 बजे
|प्रतिदिन
|इंडिगो
|जोधपुर-अहमदाबाद
|दोपहर 12:20 बजे
|दोपहर 1:35 बजे
|1, 2, 4, 5, 6, 7
|एयर इंडिया
|जोधपुर-मुम्बई
|दोपहर 1:25 बजे
|अपराह्न 3:10 बजे
|प्रतिदिन
|इंडिगो
|जोधपुर-पुणे
|दोपहर 2:30 बजे
|अपराह्न 4:10 बजे
|1, 2, 3, 4, 5, 7
|इंडिगो
|जोधपुर-मुम्बई
|दोपहर 2:50 बजे
|अपराह्न 4:25 बजे
|प्रतिदिन
|एयर इंडिया
|जोधपुर-दिल्ली
|दोपहर 3:50 बजे
|शाम 5:15 बजे
|प्रतिदिन
|एयर इंडिया एक्स.
|जोधपुर-बेंगलुरू
|अपराह्न 4:00 बजे
|शाम 6:55 बजे
|1, 2, 3, 4, 5, 7
|इंडिगो
|जोधपुर-हैदराबाद
|शाम 4:45 बजे
|शाम 6:50 बजे
|प्रतिदिन
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