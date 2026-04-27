Jodhpur Airport: एक महीने बाद कल से फिर शुरू होगा जोधपुर एयरपोर्ट, इन 6 शहरों के लिए मिलेंगी 9 फ्लाइट

जोधपुर एयरपोर्ट डिफेंस एयरपोर्ट है। यहां रनवे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल एयरफोर्स संभालती है। रनवे मरम्मत के कारण जोधपुर सिविल एयरपोर्ट 29 मार्च से 27 अप्रैल तक बंद किया गया है। रनवे की मरम्मत तीन फेज में हो रही है। पहला फेज एक मार्च से 28 मार्च तक था जब रनवे के एक सिरे की री-कारपेंटिंग की जा रही थी तब फ्लाइट बंद करने की जरुरत नहीं पड़ी थी। 29 मार्च से लेकर 27 अप्रैल तक दूसरा फेज है जब रनवे की मध्य से मरम्मत की जा रही है।