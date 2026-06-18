CA Success Story: जोधपुर की अर्पिता की 4th और अनुष्का की 34वीं रैंक, सोशल मीडिया से बनाई दूरी, पढ़ें सक्सेज स्टोरी

अर्पिता ने 600 में से 469 अंक प्राप्त किए। उसके पिता जयप्रकाश डागा भी सीए है जो मुम्बई में प्रेक्टिस करते हैं। अर्पिता की पढ़ाई भी वहीं हुई। उसने आइसीएआइ के मुम्बई चेप्टर से परीक्षा दी। अर्पिता आगे चलकर एमबीए करने के साथ सीए की प्रेक्टिस करने का इरादा रखती है। वह कहती है कि विद्यार्थियों को जीवन के 25 साल तक गोल सेट करके रखना चाहिए। डिसिप्लन में रहते हैं तो डिफिकल्ट कुछ नहीं है। अर्पिता ने कहा कि पढ़ाई जरुरी है लेकिन यह जीवन से बड़ी नहीं है। उसका एक पार्ट है। माता नेहा डागा गृहिणी है।