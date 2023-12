जोधपुर : दोस्त की जगह बीएससी नर्सिंग की परीक्षा देते क्लिनिक संचालक गिरफ्तार

Munnabhai Arrested For Giving Exam In Place Of Friend : जोधपुर। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से बीएससी नर्सिंग पार्ट-प्रथम (पूरक) परीक्षा के तहत शुक्रवार को मथुरादास माथुर अस्पताल परिसर में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी प्रथम परीक्षा में मूल अभ्यर्थी की जगह परीक्षा दे रहे एक क्लिनिक संचालक को पकड़ा।

